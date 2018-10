133 běžců na Porcelánovém běhu

Třetí ročník Porcelánového běhu je minulostí. Pořekadlo „napotřetí všeho dobrého“ v našem případě rozhodně platí. Letos se pořádání závodu obešlo bez větších komplikací a ani v průběhu jsme nezaznamenali žádný problém. Jedinou drobností byla oprava vozovky u porcelánky, která nás donutila mírně zkrátit trasu závodu starších dětí – místo po asfaltu uzavíraly kolečko po psí louce (měly to tedy o pár desítek metrů kratší). Hlavní trasa se však mohla vrátit do lesů, kam bezpochyby patří. Můžeme konstatovat, že třetí ročník si vzal to nejlepší z předchozích dvou ročníků – předloňskou krosovou trasu a loňské příznivé počasí.

Také se dá říci, že Porcelánový běh už je zavedeným pojmem, protože již podruhé je součástí HOPR Ligy běžců Karlovarského kraje a letos také součástí miniturné „Podzimní kraj porcelánu“, kde doplňuje Slavkovský kros. Porcelánový běh získal rovněž mezinárodní rozměr, protože jsme mohli přivítat závodnici z německého Plauen.

Fotografie: Liduch, Nela Sládečková

Výsledky najdete na webu NRR

Při plánování jsme vyšli z povedené trasy prvního ročníku, nechyběl tedy technický lesní úsek se stoupáním od bývalé niťárny přes zrekonstruovanou železniční trať ani nejprudší „brdek“ v půli trasy, kteří mnozí proklínali už před dvěma lety. Odměnou za zdolání tohoto převýšení pak byl znovu příjemný lesní seběh mezi pastviny a také rovinatý úsek zahrádkářskou kolonií. Jedinou změnou oproti prvnímu ročníku byla „trialová“ vložka klikatou pěšinkou podél Vlčího potoka.

Takto pozměněná trať měřila 6,15 km, na kterých jsme nastoupali 92 výškových metrů. Už v cíli jsme slyšeli chválu, kdy si závodníci na trati cenili především krásné podzimní přírody a hravých technických úseků s minimem asfaltu. Kladných ohlasů si ceníme stejně jako případné kritiky, protože pokaždé je co zlepšovat.

Přichází statistická část, aneb řeč čísel. Letos se našeho závodu zúčastnilo, světe div se, stejně jako loni, 133 běžců. Mírně ubylo dětí, kterých bylo 50. Naopak do hlavního závodu vyběhlo 85 běžců (včetně dvou dětí), tedy o 11 více než před rokem. Mužů bylo, stejně jako loni, 45, zatímco žen bylo tentokrát rovných 40. Nejpočetněji byla zastoupena kategorie „zkušenějších“ žen, kterých bylo 30. Nejstaršímu účastníkovi bylo krásných 74 let, naopak nejmladší běžec letos oslavil páté narozeniny. Průměrný běžec hlavního závodu by pak slavil 38. narozeniny a 6,15 terénních kilometrů by zvládl za 33:20, tedy tempem 5:25/km.

Poslední odstavec znamená tradiční „děkovačku“. Díky všem, kteří v sobotu 20. října byli součástí Porcelánového běhu – tedy samotným běžcům, jejich doprovodu, věrným fanouškům, našim dobrovolníkům, skvělým fotografům a fotografkám, časoměřičům, registrátorům, vyplňovačům diplomů a všem ostatním, kteří závod nesabotovali. Největší dík patří Domu dětí a mládeže Nová Role, bez jehož pomoci by zřejmě žádný závod nebyl. Děkujeme taky všem sponzorům – městu Nová Role, firmě Thun 1794, a.s. – porcelánka Nová Role a Klášterec nad Ohří, Travel Free Shop Kraslice, Rodinné farmě Kubernát Děpoltovice a Tenisovému klubu Nová Role za poskytnuté zázemí. Určitě jsme na někoho zapomněli, tak se radši omlouváme předem. Nicméně se těšíme na další akce, na kterých se s vámi všemi zase potkáme, třeba na čtvrtém ročníku novorolského běhu s čelovkou.

P.S.: Taky hledáme běžce, kteří by měli zájem rozšířit řady našeho skvěle fungujícího týmu New Roll Runners.

Tomýk Tvaroužek & Véna Bechiňský, New Roll Runners