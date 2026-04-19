Český pohár XCO 2026 – Město Touškov

Radovan Fišer

Na technické trailové trati se v Městě Touškov uskutečnil první závod Českoho poháru horských kol v disciplíně XCO. Výsledky.

Kluci 5-6 let
4 – KRAUS Theodor (PROFI SPORT Cheb)
6 – RUPERT Filip (PROFI SPORT Cheb)

Holky 5-6 let
1 – PTÁČKOVÁ Natálie (PROFI SPORT Cheb)

Kluci 7-8 let
6 – KOPFSTEIN Vojtěch (VIF BIKE TEAM STUPNO) (nejúspěšnější v ročníku narození 2019)
15 – MOULIS Matěj (PROFI SPORT Cheb)
22 – ŠÍMA Šimon (PROFI SPORT Cheb)
24 – KASAL Václav (TJ PLAMEN CHODOV z.s.)
31 – VACEK Vilém (PROFI SPORT Cheb)

Holky 7-8 let
10 – KOPFSTEINOVÁ Eliška (VIF BIKE TEAM STUPNO)

Kluci 9-10 let
24 – ČERNÝ Eliáš (VIF BIKE TEAM STUPNO)
44 – PTÁČEK František (PROFI SPORT Cheb)

Holky 9-10 let
7 – POLÁKOVÁ Amálie (TRIATLET KARLOVY VARY Z.S.)
14 – ZÍSKALOVÁ Dorotea (PROFI SPORT Cheb)
17 – HNÍZDILOVÁ Maya (Hnízdil Team Kadaň)

Žákyně I
14 – ZÍSKALOVÁ Rozálie (PROFI SPORT Cheb)
19 – HNÍZDILOVÁ Inna (Hnízdil Team Kadaň)

Žáci II
8 – FABIŠOVSKÝ Dominik (CYKLOTEAM OSTROV)

Kadetky
29 – SLOUPOVÁ Kateřina (TJ PLAMEN CHODOV z.s.)

Juniorky
8 – LEPÍKOVÁ Barbora (CYKLOTEAM OSTROV)

Fotografie od Českého poháru XCO (Facebook):


Foto: Český pohár XCO na Facebooku

