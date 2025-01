Cube Cup v roce 2025 na českou půdu nezavítá

Cube Cup vstupuje do 15. ročníku. V roce 2025 bude tento seriál závodů horských kol chudší mj. o dva závody, které se konají v ČR – v Aši (Ašský bláteník) a Chebu (XC na Zelenou horu). Jinými slovy, tyto závody do poháru v roce 2025 nenáleží. V poháru jsou pouze závody v Německu. Mezi novinky patří to, že:

vedoucí závodníci celkového pořadí povezou speciální dres,

přihlašování, výsledky závodů i seriálové, atd., to vše bude v rámci jednoho systému pro všechny závody.

Webová stránka poháru je cup.cube.eu.

Pohár má svá pravidla; na stejné úplně dole jsou kontakty na pořadatele závodů.

Dále bych rád zmínil, že součástí některých závodů je překážková dráha („parkur“), která je technicky (do určité míry) náročná a cyklisté ji mají za úkol projet bez šlápnutí na zem atp. Tato dráha se absolvuje mimo hlavní závod, je nepovinná.