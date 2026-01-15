Cube Cup 2026 beze změn

Závody Cube Cup 2026 jsou stejné jako loni včetně jejich pořadí. Nadále budou přihlašování a výsledky řešeny přes systém Time2win (něco jako Sokotime). Opět bude několik závodů na technických a dovednostních tratích (parcours) pro kategorie U11 až U15. Mistrovský závod bude ve Steinbachu. Webové stránky poháru. Zajímavost pro české jezdce je, že v červenci je několik závodů.


Foto: Cube Cup – vyhlášení celkového pořadí 2025

Závody Cube Cup 2026

DatumTyp závoduNázev / místo závoduPořadatel, další informace
26. 4. 2026XCOTriebPořadatel, Instagram, propozice 2025
9. 5. 2026XCO, překážková dráhaBad AlexandersbadPořadatel, Video z 2023, propozice 2025
16. 5. 2026XCO, překážková dráhaWüstenselbitzPořadatel, Propozice 2025
21. 6. 2026maraton; U17 a staršíFranken Bike Marathon (město Trieb)20, 50 a 100 km; web závodu
27. 6. 2026XCO, překážková dráhaStammbachPořadatel, propozice 2025, okruh
12. 7. 2026maraton; U17 a staršíSiLi Fichtelgebirge MTB maraton (město Warmensteinach)25km okruh, jede se 1x až 2x
web závodu 2025
2023 - výsledky a fotky
19. 7. 2026XCOPegnitzPořadatel, propozice 2025, Instagram
25. 7. 2026XCOSteinbach am WaldMistrovství seriálu
Pořadatel, propozice 2025
6. 9. 2026XCOSchneckenlohePořadatel, propozice 2025
12. 9. 2026XCOHofPořadatel, propozice 2025, fotky - 2024, 2023
20. 9. 2026XCO, překážková dráhaBaunachPořadatel, propozice 2025
27. 9. 2026XCOSchesslitzPořadatel, propozice 2025

