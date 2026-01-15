Cube Cup 2026 beze změn

Závody Cube Cup 2026 jsou stejné jako loni včetně jejich pořadí. Nadále budou přihlašování a výsledky řešeny přes systém Time2win (něco jako Sokotime). Opět bude několik závodů na technických a dovednostních tratích (parcours) pro kategorie U11 až U15. Mistrovský závod bude ve Steinbachu. Webové stránky poháru. Zajímavost pro české jezdce je, že v červenci je několik závodů.
Foto: Cube Cup – vyhlášení celkového pořadí 2025
Závody Cube Cup 2026
|Datum
|Typ závodu
|Název / místo závodu
|Pořadatel, další informace
|26. 4. 2026
|XCO
|Trieb
|Pořadatel, Instagram, propozice 2025
|9. 5. 2026
|XCO, překážková dráha
|Bad Alexandersbad
|Pořadatel, Video z 2023, propozice 2025
|16. 5. 2026
|XCO, překážková dráha
|Wüstenselbitz
|Pořadatel, Propozice 2025
|21. 6. 2026
|maraton; U17 a starší
|Franken Bike Marathon (město Trieb)
|20, 50 a 100 km; web závodu
|27. 6. 2026
|XCO, překážková dráha
|Stammbach
|Pořadatel, propozice 2025, okruh
|12. 7. 2026
|maraton; U17 a starší
|SiLi Fichtelgebirge MTB maraton (město Warmensteinach)
|25km okruh, jede se 1x až 2x
web závodu 2025
2023 - výsledky a fotky
|19. 7. 2026
|XCO
|Pegnitz
|Pořadatel, propozice 2025, Instagram
|25. 7. 2026
|XCO
|Steinbach am Wald
|Mistrovství seriálu
Pořadatel, propozice 2025
|6. 9. 2026
|XCO
|Schneckenlohe
|Pořadatel, propozice 2025
|12. 9. 2026
|XCO
|Hof
|Pořadatel, propozice 2025, fotky - 2024, 2023
|20. 9. 2026
|XCO, překážková dráha
|Baunach
|Pořadatel, propozice 2025
|27. 9. 2026
|XCO
|Schesslitz
|Pořadatel, propozice 2025