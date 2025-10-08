Giro Chodov 2026 se pojede do Tatrovic, okolo Šindelové a na Andělskou horu

V seriálu Giro Chodov jsme v roce 2025 mohli sbírat body v sedmi závodech, z nichž čtyři organizačně zajistil pořadatel seriálu, TJ Plamen Chodov. Zde jsou celkové výsledky Giro Chodov 2025.

  1. Chodovská časovka (časovka jednotlivců do vrchu; TJ Plamen Chodov)
  2. Kraslická časovka do vrchu (časovka jednotlivců do vrchu; Sport&Races)
  3. Kraslický šíp (hromadný silniční závod; Sport&Races)
  4. Na Blatenský vrch (hromadný silniční závod do vrchu; TJ Plamen Chodov)
  5. MČR masters (silniční časovka; Cyklo Team Killi)
  6. Kolem Šindelové (hromadný silniční závod; TJ Plamen Chodov)
  7. Na Andělskou horu (časovka jednotlivců do vrchu; TJ Plamen Chodov)

Ohledně počtu účastníků František Nádvorník, předseda jednoty, uvádí: „Když se podívám na účast v letošním roce, v jednotlivých závodech Gira nastoupilo maximálně 5 až 7 dětí a mládeže do juniorského věku, což do budoucnosti nevěstí nic dobrého. Nejpočetněji byla v Giru zastoupena skupina mužů nad 60 let.“

Čili mládež to na silnici letos příliš netáhlo.

František nastínil, jak se se seriálem bude v roce následujícím: „Po zvážení všech okolností kolem tohoto seriálu jsme se rozhodli, že pro příští rok omezíme počet závodů na tři. Budou to Chodovská časovka, Kolem Šindelové a kultovní časovka na Andělskou Horu.“

Přečtěte si celý komentář od p. Nádvorníka.

Jak je na tom Giro s počtem účastníků?

Zde vidíme, že skutečně rok od roku klesá jak celkový počet startujících, tak počet pravidelných startujících (těch, co splnili podmínku pro umístění v celkovém pořadí).

 BodujícíchV celkovém pořadí
20212022202420252021202220242025
M14 Starší žáci, 13-14 let96741020
Z14 Starší žákyně, 13-14 let22310020
M16 Kadeti, 15-16 let56221200
Z16 Kadetky, 15-16 let00420010
M18 Junioři, 17-18 let82213000
Z18 Juniorky, 17-18 let31032000
M29 Muži ELITE, 19-29 let117244000
Z35 Ženy, 19-35 let10200000
Z99 Ženy masters, 37 let a více33432311
M39 Masters I, 30-39 let712653221
M49 Masters II, 40-49 let781482210
M59 Masters III, 50-59 let119844310
M99 Masters IV, 60 let a starší568112236
CELKEM726262482414138
Minimální počet závodů pro celkové pořadí3 z 55 ze 7

Zde vidíme, že během posledních dvou let počty startujících na závodech většinou poklesly. Jedinou výjimkou se mi zdají masters IV.

Závod:Chodovská časovkaKolem ŠindelovéNa Blatenský vrchNa Andělskou Horu
Rok:20242025202420252024202520242025
starší žáci33416151
žákyně21212131
kadeti1101201
kadetky12412131
juniorky1010101
junioři0101110
ženy0200000
ženy masters23211231
muži0201301
masters I43423423
masters II13427355
masters III11642142
masters IV38656836
celkem1726381832282923

Celkové výsledky Giro Chodov: 2025, 2024, 2022, 2021 (PDF)

