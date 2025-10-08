Giro Chodov 2026 se pojede do Tatrovic, okolo Šindelové a na Andělskou horu

V seriálu Giro Chodov jsme v roce 2025 mohli sbírat body v sedmi závodech, z nichž čtyři organizačně zajistil pořadatel seriálu, TJ Plamen Chodov. Zde jsou celkové výsledky Giro Chodov 2025.
- Chodovská časovka (časovka jednotlivců do vrchu; TJ Plamen Chodov)
- Kraslická časovka do vrchu (časovka jednotlivců do vrchu; Sport&Races)
- Kraslický šíp (hromadný silniční závod; Sport&Races)
- Na Blatenský vrch (hromadný silniční závod do vrchu; TJ Plamen Chodov)
- MČR masters (silniční časovka; Cyklo Team Killi)
- Kolem Šindelové (hromadný silniční závod; TJ Plamen Chodov)
- Na Andělskou horu (časovka jednotlivců do vrchu; TJ Plamen Chodov)
Ohledně počtu účastníků František Nádvorník, předseda jednoty, uvádí: „Když se podívám na účast v letošním roce, v jednotlivých závodech Gira nastoupilo maximálně 5 až 7 dětí a mládeže do juniorského věku, což do budoucnosti nevěstí nic dobrého. Nejpočetněji byla v Giru zastoupena skupina mužů nad 60 let.“
Čili mládež to na silnici letos příliš netáhlo.
František nastínil, jak se se seriálem bude v roce následujícím: „Po zvážení všech okolností kolem tohoto seriálu jsme se rozhodli, že pro příští rok omezíme počet závodů na tři. Budou to Chodovská časovka, Kolem Šindelové a kultovní časovka na Andělskou Horu.“
Přečtěte si celý komentář od p. Nádvorníka.
Jak je na tom Giro s počtem účastníků?
Zde vidíme, že skutečně rok od roku klesá jak celkový počet startujících, tak počet pravidelných startujících (těch, co splnili podmínku pro umístění v celkovém pořadí).
|Bodujících
|V celkovém pořadí
|2021
|2022
|2024
|2025
|2021
|2022
|2024
|2025
|M14 Starší žáci, 13-14 let
|9
|6
|7
|4
|1
|0
|2
|0
|Z14 Starší žákyně, 13-14 let
|2
|2
|3
|1
|0
|0
|2
|0
|M16 Kadeti, 15-16 let
|5
|6
|2
|2
|1
|2
|0
|0
|Z16 Kadetky, 15-16 let
|0
|0
|4
|2
|0
|0
|1
|0
|M18 Junioři, 17-18 let
|8
|2
|2
|1
|3
|0
|0
|0
|Z18 Juniorky, 17-18 let
|3
|1
|0
|3
|2
|0
|0
|0
|M29 Muži ELITE, 19-29 let
|11
|7
|2
|4
|4
|0
|0
|0
|Z35 Ženy, 19-35 let
|1
|0
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|Z99 Ženy masters, 37 let a více
|3
|3
|4
|3
|2
|3
|1
|1
|M39 Masters I, 30-39 let
|7
|12
|6
|5
|3
|2
|2
|1
|M49 Masters II, 40-49 let
|7
|8
|14
|8
|2
|2
|1
|0
|M59 Masters III, 50-59 let
|11
|9
|8
|4
|4
|3
|1
|0
|M99 Masters IV, 60 let a starší
|5
|6
|8
|11
|2
|2
|3
|6
|CELKEM
|72
|62
|62
|48
|24
|14
|13
|8
|Minimální počet závodů pro celkové pořadí
|3 z 5
|5 ze 7
Zde vidíme, že během posledních dvou let počty startujících na závodech většinou poklesly. Jedinou výjimkou se mi zdají masters IV.
|Závod:
|Chodovská časovka
|Kolem Šindelové
|Na Blatenský vrch
|Na Andělskou Horu
|Rok:
|2024
|2025
|2024
|2025
|2024
|2025
|2024
|2025
|starší žáci
|3
|3
|4
|1
|6
|1
|5
|1
|žákyně
|2
|1
|2
|1
|2
|1
|3
|1
|kadeti
|1
|1
|0
|1
|2
|0
|1
|kadetky
|1
|2
|4
|1
|2
|1
|3
|1
|juniorky
|1
|0
|1
|0
|1
|0
|1
|junioři
|0
|1
|0
|1
|1
|1
|0
|ženy
|0
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|ženy masters
|2
|3
|2
|1
|1
|2
|3
|1
|muži
|0
|2
|0
|1
|3
|0
|1
|masters I
|4
|3
|4
|2
|3
|4
|2
|3
|masters II
|1
|3
|4
|2
|7
|3
|5
|5
|masters III
|1
|1
|6
|4
|2
|1
|4
|2
|masters IV
|3
|8
|6
|5
|6
|8
|3
|6
|celkem
|17
|26
|38
|18
|32
|28
|29
|23
Foto v článku: TJ Plamen Chodov
Celkové výsledky Giro Chodov: 2025, 2024, 2022, 2021 (PDF)