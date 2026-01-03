Kolo kolem komína aneb Perun vstal z popela

Před pár lety skončil seriál závodů Pohár Peruna, což byla samozřejmě škoda. Po pár letech ale přišla náhrada. V roce 2025 si odbyl premiéru seriál cyklistických závodů pro veřejnost Kolo kolem komína (Facebook). Jeho ředitelem je Martin Rytych. Webové stránky sestavil Vojta Marvan.
Myšlenka seriálu
„Ahoj, jezdíš hodně na kole? Závodíš? No, jezdím spíš jen tady kolem komína. Asi takhle začala myšlenka našeho malého seriálu závodů na kolech. Nabízíme závodníkům všech věků, všech výkonností, všech osobností i pohlaví možnost upustit páru a prožít závodní den se vším všudy.“ Webové stránky
„Vzhledem k tomu, že Pohár Peruna zanikl a nám to bylo líto, dohodli jsme se s ostatními pořadateli jednotlivých závodů v blízkém okolí o spolupráci na spojení sedmi závodů v okolí Klášterce a Kadaně, do jednoho seriálu, ve kterém bude vyhodnocováno celkové pořadí a budete si moci zasoutěžit celosezónně. Ze sedmi závodů jsou dva silniční, ale jet je každý může na čem chce. Kalendář závodů zveřejníme brzy. Na webových stránkách se pracuje a budou brzy představeny. Závody jsou pořádány pro veřejnost a děti všech možných věkových kategorií. Buďte nám nakloněni pokud to jen trochu půjde, přijeďte na závody, ať to máme pro koho pořádat.“ (Facebook)
Závody 2025
|Závod
|Datum
|Délka
|Typ závodu
|Kotvinské pedály
|17.05.2025
|250 m - 24 km
|MTB
|Čejkovická pohodovka
|07.06.2025
|60 m - 27 km
|MTB
|Wembloudovy hrby
|16.08.2025
|250 m - 28 km
|MTB
|Časovka Horní Halže
|30.08.2025
|1 km - 15 km
|silnice (lze i MTB)
|O věnec buřtů
|28.09.2025
|600 m - 8,9 km
|silnice (lze i MTB)
|Mýtinka Cup
|04.10.2025
|2,7 km - 35 km
|MTB
|Cestou pěti potoků
|11.10.2025
|0,6 km - 6 km
|MTB
Celkové pořadí (PDF)