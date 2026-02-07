MTB-Bundesliga 2026 je z ruky – kromě Aše

Obdoba Českého poháru horských kol je v Německu „International MTB-Bundesliga“; více viz web MTB-Bundesligy a info u německého cyklistického svazu. Podle propozic pro juniory (PDF) a U23 a Elite (PDF) (viz rozcestník) se pojede pět závodů. V propozicích se uvádí, že startovat může každý s UCI licencí. Jen jsou všechny závody poněkud daleko – s výjimkou Velké ceny Smrčin v Aši.

Závody pro juniory, U23 a Elite:

DatumDisciplínaZávodMístoUCIOrganizátor
28. a 29. 3. 2026XCOFullgaz RaceObergessertshausen; z Chebu 320 kmCSMSC Wiesenbach
16. a 17. 5. 2026XCOBike The RockHeubach; z Chebu 300 kmHCměsto Heubach
23. a 24. 5. 2026XCOVulkan Race GedernGedern; z Chebu 310 kmC2TGV Schotten eV, HWG Gedern GmbH GBR
27. a 28. 6. 2026XCOVelká cena SmrčinAš; z Chebu co by kamenem dohodilC1Adrenalinoví sportovci - JUMP-X, z. s.
9. 8. 2026XCOMajlen Sunshine RaceWinterberg; z Chebu 430 kmC1Cross-Country Cycling Club Winterberg

