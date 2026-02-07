MTB-Bundesliga 2026 je z ruky – kromě Aše

Obdoba Českého poháru horských kol je v Německu „International MTB-Bundesliga“; více viz web MTB-Bundesligy a info u německého cyklistického svazu. Podle propozic pro juniory (PDF) a U23 a Elite (PDF) (viz rozcestník) se pojede pět závodů. V propozicích se uvádí, že startovat může každý s UCI licencí. Jen jsou všechny závody poněkud daleko – s výjimkou Velké ceny Smrčin v Aši.
Závody pro juniory, U23 a Elite:
|Datum
|Disciplína
|Závod
|Místo
|UCI
|Organizátor
|28. a 29. 3. 2026
|XCO
|Fullgaz Race
|Obergessertshausen; z Chebu 320 km
|CS
|MSC Wiesenbach
|16. a 17. 5. 2026
|XCO
|Bike The Rock
|Heubach; z Chebu 300 km
|HC
|město Heubach
|23. a 24. 5. 2026
|XCO
|Vulkan Race Gedern
|Gedern; z Chebu 310 km
|C2
|TGV Schotten eV, HWG Gedern GmbH GBR
|27. a 28. 6. 2026
|XCO
|Velká cena Smrčin
|Aš; z Chebu co by kamenem dohodil
|C1
|Adrenalinoví sportovci - JUMP-X, z. s.
|9. 8. 2026
|XCO
|Majlen Sunshine Race
|Winterberg; z Chebu 430 km
|C1
|Cross-Country Cycling Club Winterberg