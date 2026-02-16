MTB-Bundesliga 2026 pro děti do 15 a 17 let

Německý národní pohár závodů horských kol (MTB-Bundesliga) je pořádán i pro kategorie do 15 let (U15) a starší.

Závody pro kategorie juniorů, U23 a Elite jsme uvedli v samostatném článku.

Pohár pro děti do 15 let (U15) a do 17 let (U17) má samostatná pravidla. Pohár zahrnuje tři disciplíny (moduly):

  • závody na horských kolech v disciplínách XCO a „slalom“ (aneb technika) a
  • atletika: od r. 2026 se hodnocení atletických dovedností nekoná v jednom místě a v jeden čas, ale regionálně. Hodnocení se skládá z nejméně pěti cviků a zahrnuje skokové (odrazové) cvičení, technické cvičení s velkou činkou (osou) a cvičení obratnosti (koordinace).

Závody pro U15 a U17

DatumKategorieDisciplína ("modul")ZávodMístoUCIOrganizátor
28. 3. 2026U15 + U17SlalomFullgaz RaceObergessertshausen; z Chebu 320 kmCS; MTB-BundesligaMSC Wiesenbach
29. 3. 2026XCO
11. 4. 2026U15 + U17SlalomHausacher MTB Weekend: info na pohárovém webu a u pořadateleHausach; z Chebu 500 kmSchwarzwälder MTB CupSki-club Hausach
12. 4. 2026XCO
26. 4. 2026U17XCOÖtztaler Mountainbike FestivalHaiming (Rakousko); z Chebu 420 kmHC Racing Team Haiming
23. 5. 2026U15 + U17časovkaVulkan Race GedernGedern; z Chebu 310 kmC2TGV Schotten eV, HWG Gedern GmbH GBR
24. 5. 2026XCO
27. 6. 2026U17XCOVelká cena SmrčinAš; z Chebu kousekC1Adrenalinoví sportovci - JUMP-X, z. s.
19. 7. 2026U15 + U17XCOWombachWombach; z Chebu 240 kmMistrovství Německa v XCC a XCORV Vikt. Wombach 1925 e.V.
26. 9. 2026U15 + U17SlalomAlbstadt MTB ClassicAlbstadt; z Chebu 440 km-RSG Zollern-Alb'82 Albstadt eV
27. 9. 2026XCO
během rokuU15 + U17Atletika----

Zdroj: MTB-Bundesliga

