MTB-Bundesliga 2026 pro děti do 15 a 17 let

Německý národní pohár závodů horských kol (MTB-Bundesliga) je pořádán i pro kategorie do 15 let (U15) a starší.
Závody pro kategorie juniorů, U23 a Elite jsme uvedli v samostatném článku.
Pohár pro děti do 15 let (U15) a do 17 let (U17) má samostatná pravidla. Pohár zahrnuje tři disciplíny (moduly):
- závody na horských kolech v disciplínách XCO a „slalom“ (aneb technika) a
- atletika: od r. 2026 se hodnocení atletických dovedností nekoná v jednom místě a v jeden čas, ale regionálně. Hodnocení se skládá z nejméně pěti cviků a zahrnuje skokové (odrazové) cvičení, technické cvičení s velkou činkou (osou) a cvičení obratnosti (koordinace).
Závody pro U15 a U17
|Datum
|Kategorie
|Disciplína ("modul")
|Závod
|Místo
|UCI
|Organizátor
|28. 3. 2026
|U15 + U17
|Slalom
|Fullgaz Race
|Obergessertshausen; z Chebu 320 km
|CS; MTB-Bundesliga
|MSC Wiesenbach
|29. 3. 2026
|XCO
|11. 4. 2026
|U15 + U17
|Slalom
|Hausacher MTB Weekend: info na pohárovém webu a u pořadatele
|Hausach; z Chebu 500 km
|Schwarzwälder MTB Cup
|Ski-club Hausach
|12. 4. 2026
|XCO
|26. 4. 2026
|U17
|XCO
|Ötztaler Mountainbike Festival
|Haiming (Rakousko); z Chebu 420 km
|HC
|Racing Team Haiming
|23. 5. 2026
|U15 + U17
|časovka
|Vulkan Race Gedern
|Gedern; z Chebu 310 km
|C2
|TGV Schotten eV, HWG Gedern GmbH GBR
|24. 5. 2026
|XCO
|27. 6. 2026
|U17
|XCO
|Velká cena Smrčin
|Aš; z Chebu kousek
|C1
|Adrenalinoví sportovci - JUMP-X, z. s.
|19. 7. 2026
|U15 + U17
|XCO
|Wombach
|Wombach; z Chebu 240 km
|Mistrovství Německa v XCC a XCO
|RV Vikt. Wombach 1925 e.V.
|26. 9. 2026
|U15 + U17
|Slalom
|Albstadt MTB Classic
|Albstadt; z Chebu 440 km
|-
|RSG Zollern-Alb'82 Albstadt eV
|27. 9. 2026
|XCO
|během roku
|U15 + U17
|Atletika
|-
|-
|-
|-
Zdroj: MTB-Bundesliga