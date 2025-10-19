Na Halštrově zvítězil Karel Dušek

LK Jasan Aš připravil 44. ročník Běhu podél Halštrova na trasách 9 700 m pro dospělé a 4 000 m pro děti (ročník 2010 a mladší). Nebyl jsem si jist – ale skutečně, 4 km si v klidu a míru odkroutily i školkové děti. Na závodě jsem měl tu čest být jako doprovod dětí a mohu tedy reportovat, že dílo se podařilo a odjížděli jsme spokojeni. Pravda, dětskou trať nějaký zlosyn přeznačkoval, ale do cíle jsme se dostali, naštěstí všechny děti stejnou cestou. Trať byla obecně poznamenána hrátkami těžké lesní techniky. V cíli na nás čekalo tričko s logem závodu, teplé občerstvení (v ceně startovného), vyhlášení a odvoz autobusem do Aše a na vrch Háj.
Na trati 9 700 m zvítězil s náskokem Karel Dušek.
Fotky ze závodu
Výsledky Běh podél Halštrova 2025 (PDF)
Webové stránky pořadatele LK Jasan Aš