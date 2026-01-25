Newslettery Cycling University v roce 2025

Cycling University je vzdělávací program Českého svazu cyklistiky pod vedením reprezentačního trenéra Viktora Zapletala. Na webových stránkách jsou k dispozici pravidelné občasníky se zajímavými články. A během roku můžete navštívit smeináře – např. v prosinci 2025 se mluvilo o výkonnostním sportu mládeže. V roce 2025 jsme v newsletterech mohli číst:
- Vydání 1/2025 (PDF; záloha)
- Úvod: Obecná charakteristika cyklistického zahraničního soustředění
- Plánování zahraničního cyklistického soustředění v zimních a jarních měsících
- Druhy zahraničních cyklistických soustředění podle specializace
- Význam cyklistického soustředění na fyzický rozvoj sportovce
- Vytrvalostní trénink
- Silový trénink cyklisty
- Regenerace, kompenzační cvičení a strečink
- Využití dne volna na soustředění: regenerace vs. aktivní odpočinek
- Význam přítomnosti trenéra na soustředění
- Psychologické benefity zahraničního cyklistického soustředění
- Nevýhody a rizika zahraničního soustředění
- Seznam vhodných destinací pro zahraniční cyklistická soustředění s příznivým klimatem
- Vydání 2/2025 (PDF; záloha)
- Všeobecný tréninkový model postupného přechodu z tréninkové fáze vytrvalostní a silové, do fáze rychlostní a závodní
- Struktura a plánování tréninků a závodů v předzávodním období cyklisty
- Monitoring a úprava plánu
- Jak trénovat v předzávodním období?
- Fáze předzávodního období – Tapering
- Časování formy (Peaking)
- Přípravné závody
- Mentální nastavení a příprava cyklisty v předzávodním období
- Kompenzační a posilovací cvičení v předzávodním období
- Regenerace v přípravném období
- Testování materiálu a doplňků, bikefitting
- Vydání 3/2025 (PDF; záloha)
- Příprava cyklistů v závodním období
- Struktura závodního období
- Tréninkové aspekty
- Intervalový trénink
- Výživa a suplementace
- Psychologická příprava
- Technická příprava a materiální vybavení
- Regenerace a prevence zranění