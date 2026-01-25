Newslettery Cycling University v roce 2025

| Radovan Fišer| Trénink, tipy a návody |
Newsletter 1/2025

Cycling University je vzdělávací program Českého svazu cyklistiky pod vedením reprezentačního trenéra Viktora Zapletala. Na webových stránkách jsou k dispozici pravidelné občasníky se zajímavými články. A během roku můžete navštívit smeináře – např. v prosinci 2025 se mluvilo o výkonnostním sportu mládeže. V roce 2025 jsme v newsletterech mohli číst:

  • Vydání 1/2025 (PDF; záloha)
    • Úvod: Obecná charakteristika cyklistického zahraničního soustředění
    • Plánování zahraničního cyklistického soustředění v zimních a jarních měsících
    • Druhy zahraničních cyklistických soustředění podle specializace
    • Význam cyklistického soustředění na fyzický rozvoj sportovce
    • Vytrvalostní trénink
    • Silový trénink cyklisty
    • Regenerace, kompenzační cvičení a strečink
    • Využití dne volna na soustředění: regenerace vs. aktivní odpočinek
    • Význam přítomnosti trenéra na soustředění
    • Psychologické benefity zahraničního cyklistického soustředění
    • Nevýhody a rizika zahraničního soustředění
    • Seznam vhodných destinací pro zahraniční cyklistická soustředění s příznivým klimatem
  • Vydání 2/2025 (PDF; záloha)
    • Všeobecný tréninkový model postupného přechodu z tréninkové fáze vytrvalostní a silové, do fáze rychlostní a závodní
    • Struktura a plánování tréninků a závodů v předzávodním období cyklisty
    • Monitoring a úprava plánu
    • Jak trénovat v předzávodním období?
    • Fáze předzávodního období – Tapering
    • Časování formy (Peaking)
    • Přípravné závody
    • Mentální nastavení a příprava cyklisty v předzávodním období
    • Kompenzační a posilovací cvičení v předzávodním období
    • Regenerace v přípravném období
    • Testování materiálu a doplňků, bikefitting
  • Vydání 3/2025 (PDF; záloha)
    • Příprava cyklistů v závodním období
    • Struktura závodního období
    • Tréninkové aspekty
    • Intervalový trénink
    • Výživa a suplementace
    • Psychologická příprava
    • Technická příprava a materiální vybavení
    • Regenerace a prevence zranění

