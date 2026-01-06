PKKHK 2025 – shrnutí dětí 11 až 12 let (žáci I)

Celý rok soutěžily děti ve věku 11 až 12 let („Žáci/-kyně I“) v závodech horských kol zařazených do Poháru Karlovarského kraje (výsledky). Podívejme se, jak to dopadlo.
Žákyně I, tj. ve věku 11-12 let, měly již jen tři stálice. Inna Hnízdilová (Hnízdil Team Kadaň) i Rozálie Získalová (PROFI SPORT Cheb) braly body na všech osmi bodovaných závodech, Hana Lišková z Chebu na sedmi. Co se týče výsledků, Inna dominovala; šest vítězství, dvě stříbra. Róza Innu porazila v Ostrově. Hana brala vždy bronz. (Výjimkou byl první závod v Sokolově, kde zvítězila „cizinka“ Adélka Malinská (ČEZ Cyklo Team Tábor)). A tak se odvinulo i celkové pořadí.
Foto: Barbora Šebestová
Kategorie chlapců věku 11 až 12 let, tj. Žáků I, měla jasného lídra. Jan Spěváček (TJ Plamen Chodov) vynechal první závod, ale pak získal šest vítězství, na Wembloudových hrbech stříbro (vyhrál Cedric Klotz z RSV Erzgebirge) a Park Bike Ostrov nedokončil. Sebastian Štejr (PROFI SPORT Cheb) bral třikrát stříbro, dvakrát bronz a v celkovém pořadí byl druhý. Martin Řepík (TJ Klášterec nad Ohří) se čtyřmi starty, z toho třemi pódiovými umístěními, bral bronz.
Foto: Barbora Šebestová, Facebook TJ Klášterec n. Ohří