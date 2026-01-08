PKKHK 2025 – shrnutí dětí 13 až 14 let

Celý rok soutěžily děti ve věku 13 až 14 let („Žáci/-kyně II“) v závodech horských kol zařazených do Poháru Karlovarského kraje (výsledky). Podívejme se, jak to dopadlo.
V této kategorii žáků II (a ještě kadetů) došlo k tomu, že děti ještě mohly závodit na (dětském závodě) Park bike Ostrov a zároveň už mohly závodit na XC na Zelenou horu. Tedy deset závodů, z toho bodovaných osm. Všech deset kousků zvládnul pouze Šimon Pekárek (Cykloteam Ostrov).
Narozdíl od mladších kategorií zde u dívek vidíme pokles počtu účastnic. Nora Schee startovala šestkrát a odvezla si šest zlatých medailí. Stříbrná v celkovém pořadí Hermiona Lhotská (Fiege Veloakademie) jela XC Michal a Wembloudovy hrby (2., resp. 1.). Bronzová Helena Hošťálek jela XC Zelená hora a skončila první.
Foto: Pepíno, Bahno
Kategorie 13- či 14letých chlapců nabídla větší dobrodružství. Ale jen o trochu. Sezóna 2025 totiž nabídla jediný scénář: Dominik Fabišovský (Cykloteam Ostrov) kam přijel, tam vyhrál. Jiří Spěváček (TJ Plamen Chodov) skončil vždy za ním, popř. vyhrál, pokud Dominik nestartoval. A Šimon Pekárek (Cykloteam Ostrov) to měl stejně: v pořadí byl vždy za Dominikem a Jirkou. (Výjimkou byl Ašský bláteník, kde 2. a 3. místo brali kluci z SC Wunsiedel, resp. TSV-Scheßlitz). Nicméně – Dominik vynechal tři závody, a tak si v celkovém pořadí zasloužil jen stříbro. Zlato bral tedy Jirka, bronz pak Šimon.
Foto: Bára Šebestová