PKKHK 2025 – shrnutí dětí 15 až 16 let

Celý rok soutěžily děti ve věku 15 až 16 let („kadeti/-tky“) v závodech horských kol zařazených do Poháru Karlovarského kraje (výsledky). Podívejme se, jak to dopadlo.
Jestliže u žákyň II objížděla pohárové závody pravidelně jen Nora Schee, u kadetek to byla její sestra Nela Schee a další oddílová kolegyně Kateřina Sloupová (všechny TJ Plamen Chodov). Nela a Kateřina se na závodech potkaly jen dvakrát; každá vyhrála jednou. Díky pěti závodním vítězstvím a jednomu stříbru si pohárové zlato zasloužila Katka. Tři vítězství a jedno stříbro znamenaly pro Nelu pohárové druhé místo.
Kluci kadeti se do pohárových závodů měli o trochu více. Počet bodovaných závodů se však různil – a jasně určil celkové pohárové pořadí. Tomáš Kos (Cykloteam Ostrov) jich odjel sedm, bral zlato. Martin Štádler (TJ Plamen Chodov) absolvoval o jeden méně a bral stříbro. Daniel Janka (MS BIKE ACADEMY racing) zvládl tři pohárové závody a zasloužil si třetí místo celkového pořadí. Tomáš se na každém svém závodě umístil na bedně a nejčastěji si odvážel stříbro. Martin byl s jedinou výjimkou též vždy na bedně a nejčastěji si odvážel bronz. Daniel vždy vyhrál.