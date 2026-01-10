PKKHK 2025 – shrnutí dětí 15 až 16 let

| Radovan Fišer| Reportáže |

Celý rok soutěžily děti ve věku 15 až 16 let („kadeti/-tky“) v závodech horských kol zařazených do Poháru Karlovarského kraje (výsledky). Podívejme se, jak to dopadlo.

Jestliže u žákyň II objížděla pohárové závody pravidelně jen Nora Schee, u kadetek to byla její sestra Nela Schee a další oddílová kolegyně Kateřina Sloupová (všechny TJ Plamen Chodov). Nela a Kateřina se na závodech potkaly jen dvakrát; každá vyhrála jednou. Díky pěti závodním vítězstvím a jednomu stříbru si pohárové zlato zasloužila Katka. Tři vítězství a jedno stříbro znamenaly pro Nelu pohárové druhé místo.

Kluci kadeti se do pohárových závodů měli o trochu více. Počet bodovaných závodů se však různil – a jasně určil celkové pohárové pořadí. Tomáš Kos (Cykloteam Ostrov) jich odjel sedm, bral zlato. Martin Štádler (TJ Plamen Chodov) absolvoval o jeden méně a bral stříbro. Daniel Janka (MS BIKE ACADEMY racing) zvládl tři pohárové závody a zasloužil si třetí místo celkového pořadí. Tomáš se na každém svém závodě umístil na bedně a nejčastěji si odvážel stříbro. Martin byl s jedinou výjimkou též vždy na bedně a nejčastěji si odvážel bronz. Daniel vždy vyhrál.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Můžete použít tyto HTML značky:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>