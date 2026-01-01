PKKHK 2025 – shrnutí dětí 5 až 6 let

V kategorii děvčat věku 5 až 6 let jezdily Pohár Karlovarského kraje horských kol (výsledky) pravidelně čtyři holčičky, z toho tři zajely všech osm bodovaných závodů. Pořadí bylo vcelku jasné. Zlato si typicky odvážela Kristýna Nesládková (PROFI SPORT Cheb) a vyhrála i celý pohár. Druhá místa typicky brala Natálie Ptáčková (PROFI SPORT Cheb) a nejinak tomu bylo v celkovém pořadí. Bronz si nejčastěji odvážela Zuzana Kasalová (SKP Hvězda Karlovy Vary) a odvezla si jej i ze slavnostního vyhlášení poháru v Chodově.
Foto: Bára Šebestová
Ve skupině kluků věku 5 až 6 let jezdí Vojtěch Kopfstein (PROFI SPORT Cheb / VIF BIKE TEAM STUPNO), jenž 20. července 2025 získal na závodě Českého poháru XCO v Bedřichově dres mistra republiky (výsledky). V karlovarském poháru zajel osm závodů a všechny vyhrál. Na druhém místě karlovarského poháru skončil Alfred Jozefy (Triatlet Karlovy Vary), jenž jel šest bodovaných závodů. Bronz si zajistil Vítek Ferenc (Ostrov).