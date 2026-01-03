PKKHK 2025 – shrnutí dětí věku 9 až 10 let

Od jara do podzimu soutěžily děti ve věku 9 až 10 let v závodech horských kol zařazených do Poháru Karlovarského kraje (výsledky). Podívejme se, jak to dopadlo.
Děvčata ve věku 9 až 10 let měla od začátku přímý průběh. Victoria Tomášková (TJ Plamen Chodov) odjela všech 8 bodovaných závodů a po čtyřech z nich měly nejbližší konkurentky odjeté jen dva závody. Pátý závod Viki vynechala, takže ji sestry Fialovy – Caity Dana, Bailey Eva a Amie Petra – trochu dohnaly. Na časovce na Michalu Viki trochu zaváhala a dojela až za nimi, ale i kdyby se snad měla tato situace opakovat, Viki měla bodový náskok, protože konkurentky vynechaly první dva závody z devíti, tj. měly o jeden závod méně. Nicméně situace se neopakovala, protože Viki vyhrála všechny další závody. Za ní se seřadily Caity Dana, Bailey Eva a Amie Petra.
Kluci věku 9 až 10 nabídli napínavý souboj o celkové pořadí poháru. Všichni tři medailisté odjeli „povinných“ osm bodovaných závodů; díky pomalu odstupňovanému bodování je důležité neztratit žádné body. Eliáš Černý získal o jednu zlatou medaili více než Antonín Hering (4:3), o dvě stříbrné více (5:3) a měl jen o jeden bronz méně. Proto získal celkové prvenství a Antonín stříbro. V průběhu sezóny si ale Eliáš a Antonín výhry a porážky opláceli, takže nebylo jasné nic; závěr sezóny měl silnější Eliáš. Josef Chrástka polovinu svých startů proměnil v bronz a druhou polovinu ve čtvrté místo. V celkovém pořadí si odvezl bronz.