PKKHK 2025 – shrnutí juniorů/-ek

| Radovan Fišer| Aktuality |

Celý rok soutěžily junioři a juniorky, tj. mládežníci věku 17 a 18 let v závodech horských kol zařazených do Poháru Karlovarského kraje (výsledky). Podívejme se, jak to dopadlo.

Juniorů je jako šafránu.

Barbora Lepíková si ze šesti účastí odvezla pětkrát zlatou medaili a vyhrála celkové pořadí poháru. Karolína Veselá (BTSB BIKE) se čtyřmi starty a po dvou zlatech a stříbrech skončila celkově druhá. Třetí v celkovém pořadí skončila Anna Mottlová (SportRaces Cycling Team).


Foto: Pepíno, Bára Šebestová

Samuel Forster (BTSB BIKE) startoval na čtyřech závodech a všechny vyhrál, a tak si v celkovém pořadí zajistil první místo. David Chren (Cheb) vyhrál na dvou závodech a v celkovém pořadí skončil druhý. Třetí byl Jakub Moro.


Foto: Pepíno, Standa Cabal

