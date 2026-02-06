Pohár Karlovarského kraje horských kol 2026 již má termíny závodů

Pohár Karlovarského kraje horských kol 2026 čítá 10 závodů, stejně jako loni. Jejich složení je ale odlišné. Odebrané závody: Ašský bláteník, XC na Zelenou horu. Přidané závody: XC Cheb a Velká cena Smrčin.

Mistrovství Karlovarského kraje v disciplíně XCO se pojede na novém závodě XC Cheb. Prestižním závodem je jistě Velká cena Smrčin, závod kategorie C1; webové stránky závodu již nabízejí propozice.

DatumNázevMísto
21. 3. 2026Jarní Bahno – MichalJezero Michal, Sokolov
16. 5. 2026 XC ChebCheb
30. 5. 2026O pohár města OstrovaOstrov - za nemocnicí
14. 6. 2026Short track ChodovChodov
27. 6. 2026Velká cena SmrčinSportovní areál - vrch Háj, Aš
22. 8. 2026Wembloudovy hrbyKlášterec nad Ohří
4. 9. 2026S-24: Časovka BIKE vs. RUNKoupaliště Michal, Sokolov
6. 9. 2026Antal bikeAš, vrch Háj
13. 9. 2026Chodovský bikeChodov
3. 10. 2026Park Bike OstrovZámecký park v Ostrově

Historie poháru pohledem na titulní obrázek:


Foto: PKKHK

