Pohár Karlovarského kraje horských kol 2026 již má termíny závodů

Pohár Karlovarského kraje horských kol 2026 čítá 10 závodů, stejně jako loni. Jejich složení je ale odlišné. Odebrané závody: Ašský bláteník, XC na Zelenou horu. Přidané závody: XC Cheb a Velká cena Smrčin.
Mistrovství Karlovarského kraje v disciplíně XCO se pojede na novém závodě XC Cheb. Prestižním závodem je jistě Velká cena Smrčin, závod kategorie C1; webové stránky závodu již nabízejí propozice.
|Datum
|Název
|Místo
|21. 3. 2026
|Jarní Bahno – Michal
|Jezero Michal, Sokolov
|16. 5. 2026
|XC Cheb
|Cheb
|30. 5. 2026
|O pohár města Ostrova
|Ostrov - za nemocnicí
|14. 6. 2026
|Short track Chodov
|Chodov
|27. 6. 2026
|Velká cena Smrčin
|Sportovní areál - vrch Háj, Aš
|22. 8. 2026
|Wembloudovy hrby
|Klášterec nad Ohří
|4. 9. 2026
|S-24: Časovka BIKE vs. RUN
|Koupaliště Michal, Sokolov
|6. 9. 2026
|Antal bike
|Aš, vrch Háj
|13. 9. 2026
|Chodovský bike
|Chodov
|3. 10. 2026
|Park Bike Ostrov
|Zámecký park v Ostrově
Historie poháru pohledem na titulní obrázek:
Foto: PKKHK