Pohár KV kraje horských kol 2025 – statistiky

Níže pro zajímavost najdete několik z proběhlého Poháru Karlovarského kraje horských kol 2025 (výsledky).
Zlatomilci
Tito závodníci odjeli alespoň čtyři závody a nejméně na třech čtvrtinách (75%) z nich zvítězili.
|Jméno a příjmení
|Kategorie
|Klub/obec
|Počet startů
|Počet 1. míst
|Počet 1. míst (%)
|KOPFSTEIN Vojtěch
|kluci 5-6: 2019-2020 (5-6 let)
|VIF BIKE TEAM STUPNO
|8
|8
|100%
|POLÁKOVÁ Amálie
|holky 7-8: 2017-2018 (7-8 let)
|Triatlet Karlovy Vary
|8
|8
|100%
|TOMÁŠKOVÁ Victoria
|holky 9-10: 2015-2016 (9-10 let)
|Plamen Chodov
|8
|6
|75%
|HNÍZDILOVÁ Inna
|žákyně I: 2013-2014 (11-12 let)
|Hnizdil Team Kadan
|8
|6
|75%
|SPĚVÁČEK Jan
|žáci I: 2013-2014 (11-12 let)
|TJ PLAMEN CHODOV, z.s.
|7
|6
|86%
|SCHEE Nora
|žákyně II: 2011-2012 (13-14 let)
|TJ Plamen Chodov
|6
|6
|100%
|FABIŠOVSKÝ Dominik
|žáci II: 2011-2012 (13-14 let)
|Cykloteam Ostrov
|7
|7
|100%
|SLOUPOVÁ Kateřina
|kadetky: 2009-2010 (15-16 let)
|TJ Plamen Chodov
|6
|5
|83%
|SCHEE Nela
|kadetky: 2009-2010 (15-16 let)
|TJ Plamen Chodov
|4
|3
|75%
|LEPÍKOVÁ Barbora
|juniorky: 2007-2008 (17-18 let)
|Cykloteam Ostrov
|6
|5
|83%
|FORSTER Samuel
|junioři: 2007-2008 (17-18 let)
|BTSB BIKE
|4
|4
|100%
|LEPÍKOVÁ Markéta
|ženy nad 18 let
|Cykloteam Ostrov
|4
|4
|100%
|FABIŠOVSKÝ Ladislav
|muži 40: 1976-1985 (40-49 let)
|Cykloteam Ostrov
|4
|4
|100%
|ŠÍMA Jan
|muži 50: 1966-1975 (50-59 let)
|www.autopneu-servis.cz
|5
|4
|80%
Počet startujících
Na závodech bývalo kolem 70 startujících, někdy více, někdy méně. Většinou šlo o mládež.
|XC Mich.
|Ašs. bl.
|O p. m. Ostr.
|Short track Chod.
|Wem. hrby
|Čas. do kop.
|Antal bike
|Chod. bike
|XC na Zel. horu
|Park bike O.
|Celk.
|Počet startujících podle kategorií
|holky 5-6
|5
|5
|4
|4
|7
|3
|4
|3
|0
|5
|40
|kluci 5-6
|1
|6
|5
|6
|7
|3
|10
|8
|0
|10
|56
|holky 7-8
|8
|7
|8
|9
|7
|4
|7
|7
|0
|10
|67
|kluci 7-8
|7
|16
|8
|6
|10
|2
|9
|6
|0
|9
|73
|holky 9-10
|2
|3
|5
|4
|5
|4
|7
|5
|0
|7
|42
|kluci 9-10
|8
|9
|10
|5
|10
|6
|8
|6
|0
|13
|75
|žákyně I
|6
|5
|3
|3
|4
|1
|3
|3
|0
|4
|32
|žáci I
|4
|7
|4
|3
|3
|3
|4
|4
|0
|6
|38
|žákyně II
|2
|1
|1
|1
|1
|0
|1
|1
|1
|1
|10
|žáci II
|6
|7
|5
|5
|5
|6
|5
|6
|4
|5
|54
|kadetky
|1
|1
|1
|2
|2
|1
|2
|2
|1
|0
|13
|kadeti
|3
|2
|4
|3
|1
|2
|2
|2
|1
|3
|23
|juniorky
|4
|1
|1
|1
|2
|1
|2
|1
|0
|0
|13
|junioři
|1
|0
|2
|0
|3
|0
|1
|1
|1
|0
|9
|ženy nad 18 let
|9
|4
|2
|2
|4
|2
|2
|2
|0
|0
|27
|muži
|11
|8
|5
|2
|11
|4
|4
|4
|2
|0
|51
|muži 40
|7
|6
|4
|2
|11
|3
|5
|5
|7
|0
|50
|muži 50
|8
|3
|2
|0
|3
|3
|1
|4
|5
|0
|29
|Počet startujících - statistiky
|Celkem
|93
|91
|74
|58
|96
|48
|77
|70
|22
|73
|702
|Do 18 let včetně
|58
|70
|61
|52
|67
|36
|65
|55
|8
|73
|545
|Nad 18 let
|35
|21
|13
|6
|29
|12
|12
|15
|14
|0
|157
Následující graf ukazuje postupné načítání (kumulaci) počtu startujících od nejmladších. Jde vidět, že polovinu počtu startujících obstaraly v průměru děti od 5 do 10 let, tři čtvrtiny pak děti od pěti let do kadetů. Junioři a starší tvořili jen čtvrtinu startovního pole.