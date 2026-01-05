Pohár KV kraje horských kol 2025 – statistiky

| Radovan Fišer| Reportáže |

Níže pro zajímavost najdete několik z proběhlého Poháru Karlovarského kraje horských kol 2025 (výsledky).

Zlatomilci

Tito závodníci odjeli alespoň čtyři závody a nejméně na třech čtvrtinách (75%) z nich zvítězili.

Jméno a příjmeníKategorieKlub/obecPočet startůPočet 1. místPočet 1. míst (%)
KOPFSTEIN Vojtěchkluci 5-6: 2019-2020 (5-6 let)VIF BIKE TEAM STUPNO88100%
POLÁKOVÁ Amálieholky 7-8: 2017-2018 (7-8 let)Triatlet Karlovy Vary88100%
TOMÁŠKOVÁ Victoriaholky 9-10: 2015-2016 (9-10 let)Plamen Chodov8675%
HNÍZDILOVÁ Innažákyně I: 2013-2014 (11-12 let)Hnizdil Team Kadan8675%
SPĚVÁČEK Janžáci I: 2013-2014 (11-12 let)TJ PLAMEN CHODOV, z.s.7686%
SCHEE Noražákyně II: 2011-2012 (13-14 let)TJ Plamen Chodov66100%
FABIŠOVSKÝ Dominikžáci II: 2011-2012 (13-14 let)Cykloteam Ostrov77100%
SLOUPOVÁ Kateřinakadetky: 2009-2010 (15-16 let)TJ Plamen Chodov6583%
SCHEE Nelakadetky: 2009-2010 (15-16 let)TJ Plamen Chodov4375%
LEPÍKOVÁ Barborajuniorky: 2007-2008 (17-18 let)Cykloteam Ostrov6583%
FORSTER Samueljunioři: 2007-2008 (17-18 let)BTSB BIKE44100%
LEPÍKOVÁ Markétaženy nad 18 letCykloteam Ostrov44100%
FABIŠOVSKÝ Ladislavmuži 40: 1976-1985 (40-49 let)Cykloteam Ostrov44100%
ŠÍMA Janmuži 50: 1966-1975 (50-59 let)www.autopneu-servis.cz5480%

Počet startujících

Na závodech bývalo kolem 70 startujících, někdy více, někdy méně. Většinou šlo o mládež.

 XC Mich.Ašs. bl.O p. m. Ostr.Short track Chod.Wem. hrbyČas. do kop.Antal bikeChod. bikeXC na Zel. horuPark bike O.Celk.
Počet startujících podle kategorií
holky 5-6554473430540
kluci 5-616567310801056
holky 7-88789747701067
kluci 7-871686102960973
holky 9-10235454750742
kluci 9-10891051068601375
žákyně I653341330432
žáci I474333440638
žákyně II211110111110
žáci II675556564554
kadetky111221221013
kadeti324312221323
juniorky411121210013
junioři10203011109
ženy nad 18 let942242220027
muži11852114442051
muži 407642113557050
muži 50832033145029
Počet startujících - statistiky
Celkem93917458964877702273702
Do 18 let včetně5870615267366555873545
Nad 18 let352113629121215140157

Následující graf ukazuje postupné načítání (kumulaci) počtu startujících od nejmladších. Jde vidět, že polovinu počtu startujících obstaraly v průměru děti od 5 do 10 let, tři čtvrtiny pak děti od pěti let do kadetů. Junioři a starší tvořili jen čtvrtinu startovního pole.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Můžete použít tyto HTML značky:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>