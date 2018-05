Pozvánka na AIMTEC Open Race 2018

AIMTEC Open Race je sportovní cyklistická akce určená pro širokou veřejnost v jakémkoli věku. Vyrazit můžeš na kole nebo i pěšky od sv. Jiří v Plzni. Čeká na tebe: CYKLOMARATON Plzeň – RADEČ – Plzeň (trasa 40 km nebo 68 km), FITNESS jízda pro radost z pohybu, Rodinný výlet na Rozhlednu Chlum ZDARMA, dětské závody a atrakce pro děti.

Termín: 16, červan 2018 v Plzni, Doubravka – areál U sv. Jiří

Za sportem i zábavou do Plzně ke sv. Jiří

16. června v Plzni Doubravce U sv. Jiří je pro vás připraven den plný sportu a zábavy pro celou rodinu. AIMTEC Open Race je sportovní akce určená pro širokou veřejnost v jakémkoli věku.

Pro cyklisty bude připraven CYKLOMARATON Plzeň – Radeč – Plzeň, který vás zavede do Přírodního parku Radeč na vrchol Brno (výška 718 m.n.m.). Údolím Berounky a podél Korečnického potoka budete stoupat na hřeben Radče, kde je nejvyšší kóta závodu (vrchol Brno). Pak trasa převážně klesá a přes Osek projedete oblastí Kokotských rybníků do údolí řeky Klabavy. Do Plzně se vrátíte přes Novou Huť a Zábělou. Vybrat si můžete ze dvou tras v délce 40 a 68 km. Trasa je vedena převážně po lesních a polních cestách v překrásné přírodě.

Pro děti a mládež budou připraveny DĚTSKÉ ZÁVODY na nenáročném okruhu v délkách od 1 km do 3 km na louce U sv. Jiří. Startovat se může už i na odrážedle!

Rodina, nebo i jednotlivci můžou vyzkoušet novinku v programu – FITNESS JÍZDU – nesoutěžní vyjížďku pro radost z pohybu v blízkosti Chlumu v délce do 10 km.

Pokud nechceš závodit, můžeš si vybrat DECATHLON RODINNÝ VÝLET. Na kole, koloběžce nebo jen tak pěšky s celou rodinou. Cílem trasy je rozhledna Chlum, která je vzdálena 1,5 km od startu. Vstupné na Rozhlednu je pro všechny registrované účastníky ZDARMA, pro prvních 200 zaregistrovaných dětí je navíc po absolvování výstupu na Chlum v cíli U sv. Jiří připravený dárek.

Na louce U sv. Jiří bude připraven bohatý ZÁBAVNÝ PROGRAM jako např. Decathlon expo zóna s možností si vyzkoušet sportovní vybavení, horolezecká stěna s výškou 8 metrů, skákací hrad a trampolína, tombola o horské kolo a další sportovní ceny, servis kol pro startující, hlídací zóna a mnoho dalšího. Parkování je na louce zdarma a nebude chybět ani občerstvení a muzika.

V sobotu 16. června se na Doubravce U sv. Jiří sportuje.

Zdroj: tisková zpráva