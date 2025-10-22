Pozvánka na Čertovský Birmarck 2025

V rámci třetího ročníku akce Čertovský Bismarck čekají na účastníky 2 nebo 3 osmikilometrové výběhy, podle kategorie, k Bismarckově rozhledně. Start a cíl je před Penzionem Mašek a trasa Vás zavede lesními cestami pod rozhlednu na Zelené hoře a zpět po asflatové cestě do místa startu. Pro ženy a juniorskou kategorii jsou letos výzvou pouze dva okruhy.
Nově letos přivítáme dětské závodníky, pro které je připravena speciální trasa. Sladká odměna za jejich výkony je nemine.
Po závodě se můžete těšit na posezení, nejen pro závodníky, v Penzionu Mašek.
Přihlašování a veškeré informace najdete na webové stránce závodu.