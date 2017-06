Pozvánka na CykloRally Českým lesem

Radovan Fišer 6. 6. 2017 Komentářů: 0 Rubrika: Aktuality Čtenářů: 18

Dne 17. 6. 2017 se z obce Ctiboř u Tachova uskuteční cyklovyjížďka, na kterou bude navazovat pouť na místním hřišti. Sraz u fotbalového hřiště ve Ctiboři, start v 10:30.

Cyklobus z Plzně jede v 8:15. Máte-li to do Ctiboře při cestě cyklobusu Mže, můžete ho využít k dopravě. Vystoupíte v Tachově na autobusovém nádraží a z něj jsou to do Ctiboře cca 4,5 km.

Dvě značené trasy – silniční 54 km a MTB – 36 km