Pozvánka na terénní rozloučení s rokem 2025 v Čankově

Karlovarský spolek A.M.bike pro vás v letošním roce již počtyřiadvacáté připravil tradiční XC akci na závěr sezóny – Podzimní Bahno. Narozdíl od jarního čtyřdílného seriálu se jedná o jeden závod – cross-country časovku na cca 7 km dlouhém okruhu. Závod koncipujeme jako rozloučení se sezónou pro bikery a běžce nejen z karlovarského regionu. Trasa časovky se Vám do paměti vryje především členitým terénem v kopci nad Bílou skálou v lokalitě mezi obcemi Čankov a Mezirolí u Karlových Varů.
Závod se koná v sobotu 25. října 2025 od 9:30.
O víkendu 11. a 12. října už byla trasa zkontrolována a prostříhána od zeleně – viz Facebook akce.
Foto: Podzim 2024; Bobo, Pepíno