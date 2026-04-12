Pražský MTB pohár 2026 – XCO v Motole

V neděli 12. 4. 2026 jsme zavítali v kategorii Kluků 7-8 let na závod Pražského MTB poháru do Motola na cross-country. Sdílím postřehy.
Pokud trenéři Adastra Cycling týmu uvedli, že je to „extrémně náročná kopcovitá trať s technickými pasážemi“, tak to mohu potvrdit. Tak nějak zřejmě mohou vypadat tratě na úrovni Českého poháru. Okruh hodnotím kladně a určitě na něj s dětmi zavítáme při volnočasových projížďkách. Často čtu o tom, že tratě XCO jsou rok od roku technicky náročnější – a v Motole jsem viděl, že to platí i pro děti.
Areál byl plný aut a návštěvníků, zkrátka velká akce. Organizačně se mi to zdálo zvládnuté výborně, moderátor komentoval průjezdy dětí a k tomu hrála Zagorka a další na vlnách rádia Nostalgie. Přivítal bych, kdyby okruhy nebyly zaznamenané na Google mapách, ale na turistických Mapy.cz (viz Propozice). Dětský okruh byl vyznačen obrázky smajlíků (ale dopředu jsem to v propozicích nevyčetl) a na trati navíc bylo hodně pořadatelů, kteří nám i poradili s optimálním průjezdem zatáček.
Sledoval jsem kategorii kluků 7 až 8 let a celkově mi to v dobrém slova smyslu vyrazilo dech: tempo do kopce, rychlost z kopce a dovednosti v zatáčkách na trailech.