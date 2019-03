Rozpis pohárů CKK 2019

Cyklistika Karlovarského kraje, z.s., („CKK“) zveřejnila rozpisy krajských pohárů.

CKK Pohár v MTB opět čítá 8 závodů a opět pozor, Chebské MTB sprinty jsou z hledidka sbírání bodů do Poháru určeny pouze pro děti a mládež od 9 do 18 let. Mistrovstvím CKK Poháru v MTB, a tedy i mistrovstvím Karlovarského kraje, je Chodovský bikemaraton.

Propozice CKK Poháru v MTB 2019 (PDF)



CKK Pohár v silniční cyklistice má také 8 závodů včetně novinky Kraslický šíp. Ta však není určena pro kategorie žáků. Mistrovstvím v časovce je Lomnická časovka, mistrovským závodem s hromadným startem je měřený trénink Na Blatenský vrch.

Propozice CKK Poháru v silniční cyklistice 2019