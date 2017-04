Soutěž o návrh na logo Cyklistika Karlovarského kraje

Vážení čtenáři s citem pro výtvarné umění, dovolte mi připomenout, že dne 15. 4. 2017 vyprší lhůta pro účast v soutěži na grafické logo organizace Cyklistika Karlovarského kraje, z.s., nástupce KVSC. Neváhejte prosím a pomozte CKK s tvorbou loga.

Soutěž na návrh grafického loga CKK

V souvislosti s novým názvem spolku vypisuje VV CKK soutěž na návrh nového loga. Logo by mělo být jednoduché a výstižné, mělo by brát v úvahu, že spolek sdružuje všechny cyklistické disciplíny a mohlo by symbolizovat i příslušnost ke Karlovarskému kraji.

Návrhy, kresby a náčrty (stačí náměty – graficky bude zpracováno následně) posílejte do 15. 4. 2017 na adresu cyklopm@seznam.cz. Z došlých návrhů bude vybráno 10 nejzdařilejších, které budou zveřejněny na stránkách CKK / Bikeri a o vítězném návrhu rozhodnou návštěvníci těchto stránek.

