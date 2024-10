Traťové rekordy a dominance M49+ na Andělské hoře 2024

Oproti loňsku horší počasí a méně účastníků (29 vs 42), ale o dva překonané rekordy více (4 vs 2) a v první desítce celkového pořadí šest zástupců kategorie mužů do 49 let či starších (tj. 40 let a více). To byla silniční časovka na Andělskou horu 2024. Tento závod zároveň úzavřel seriál měřených tréninků Giro Chodov.

Výsledky: celkově, kategorie (PDF)

Rekordmani:

Do 12 let: Dominik FABIŠOVSKÝ (Cykloteam Ostrov): 19:00,95 min.; předtím: Jiří Čechman, 20:26 min., rok 2005

Do 18 let (junioři): Patrik TOMÁŠEK (SportRaces Cycling Team): 15:21,45 min.; předtím: Karel Tyrpekl, 15:23 min., rok 2017

Do 49 let: Ladislav FABIŠOVSKÝ (Cykloteam Ostrov): 15:45,42 min.; předtím: Ladislav Fabišovský, 15:57 min., rok 2023

Nad 60 let: Pavel KNĚŽICKÝ (Cyklo Team Killi): 19:16,26 min.; předtím: Jiří Tokár, 19:28 min., rok 2023

Foto: TJ Plamen Chodov