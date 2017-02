Vyhlášení poháru KVSC 2016

7. 2. 2017

V pátek 17. února od 18 hodin v Penzionu Papírna v Chebu se uskuteční slavnostní vyhlášení Poháru KVSC za rok 2016. Oceněni budou jak účastníci karlovarského Poháru, tak i medailisté MČR a ČP. Těšíme se na vaši účast!

Seznam vyhlášených:

Děti do 6-ti let: ČERNÁ Veronika. Děti do 8-ti let: ŠUBRTOVÁ Vanda, JEDLIČKA Štěpán. Děti do 10-ti let: NOVÁK Jan, NAUGHTON Samuel, MANSFELD Tadeáš. Mladší žáci: GOGA David, HAMATA Lukáš, ZOAITTER René. Starší žáci: MAREK Adam, SÝKORA Jan, HALBICH Tomáš. Žákyně: MACÁNOVÁ Markéta, MATOUŠKOVÁ Kateřina, ČERNÁ Kateřina. Kadeti: HENDRYCH David, NACHMÜLLER Jan, SLANINA Filip. Kadetky + juniorky: NOVÁKOVÁ Anežka, KOUNOVSKÁ Veronika, LACINOVÁ Kateřina. Junioři: TYRPEKL Karel. Ženy: KOPECKÁ Dana, PRAVCOVÁ Věra, BABELOVÁ Helena. Muži: VRÁBEK Jan, KÓDL Pavel, ŘEZÁČ Dan, RYBÁČEK Viktor, ŠILHAN Jiří, STUCHL Jindřich, MACÁN Karel, KÓDL Josef. Držáci – 7 závodů: NOVÁK Jan, NAUGHTON Samuel, MANSFELD Tadeáš, GOGOVÁ Kristýna, GOGA David, NOVÁK Filip, MAREK Matyáš, MAREK Adam, SÝKORA Jan, HALBICH Tomáš, MACÁNOVÁ Markéta, MATOUŠKOVÁ Kateřina, ČERNÁ Kateřina, NACHMÜLLER Jan, NOVÁK Marek, TYRPEKL Karel.

Medailisté MČR a ČP: LIŠKA Marek, MACÁN Karel, LOCHSCHMIDT Fabian, LUXÍK Jiří, Killinger Ludvík ml., VALEŠ Jan, KILLINGER Ludvík st., JEŽKOVÁ Věra, ZADÁK David, ČECHMAN Martin.