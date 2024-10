Je nám to líto… v rámci starosti o vaše stroje jsme byli nuceni, po dlouhé a ohnivé diskusi, akci XC BIKE MOTOKROS Loket (2. ročník) zrušit. Trasa a areál jsou zcela nesjízdné. Věřte, že jsme udělali vše pro to, aby se to povedlo. Bohužel. Takže naviděnou na jaře 2025 na XC Michal…

Tým S-24

Foto: Facebook S-24