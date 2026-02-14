Závody TJ Plamen Chodov 2026: na Blatenský vrch se nepojede

Plameňáci jedou dál a pro cyklisty Karlovarského kraje v roce 2026 pořádají a spolupořádají následující závody. Propozice najdete v pravý čas na jejich webových stránkách.
Oproti roku 2025 byl škrtnuty závody Na Blatenský vrch a Sokolovská časovka, takže se počet závodů zastavil na osmičce.
Zdroj: Závody 2026 TJ Plamen Chodov
Pro srovnání historické pořadatelské sestavy:
A zde je přehled závodů v tabulce:
|Závod
|2018
|2019
|2020
|2021
|2022
|2023
|2024
|2025
|2026
|Novoroční vyjížďka
|ANO
|ANO
|ANO
|-
|ANO
|ANO
|ANO
|ANO
|ANO
|Jarní MTB sprinty
|ANO
|ANO
|-
|-
|ANO
|ANO
|-
|-
|-
|Kritérium Stará Chodovská
|ANO
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|Chodovská časovka
|ANO
|ANO
|ANO
|ANO
|ANO
|ANO
|ANO
|ANO
|ANO
|Kraslická časovka
|ANO
|ANO
|-
|-
|-
|-
|-
|ANO
|ANO
|Na Blatenský vrch
|ANO
|ANO
|ANO
|ANO
|ANO
|ANO
|ANO
|ANO
|-
|Short track
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|ANO
|ANO
|ANO
|Kolem Šindelové
|-
|-
|-
|-
|ANO
|ANO
|ANO
|ANO
|ANO
|Lomnická časovka
|ANO
|ANO
|ANO
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|Okolo výsypky
|ANO
|ANO
|ANO
|ANO
|-
|-
|-
|-
|-
|Kolo pro rodinu
|ANO
|-
|-
|-
|ANO
|ANO
|ANO
|-
|-
|Sokolovská časovka
|-
|-
|ANO
|-
|-
|-
|-
|ANO
|-
|Vřesovská časovka
|-
|-
|-
|ANO
|-
|-
|-
|-
|-
|Pumptrack
|-
|ANO
|ANO
|ANO
|ANO
|ANO
|-
|-
|-
|Chodovský bike
|ANO
|ANO
|ANO
|ANO
|ANO
|ANO
|ANO
|ANO
|ANO
|Chodovský bikemaraton
|ANO
|ANO
|ANO
|ANO
|ANO
|ANO
|ANO
|-
|-
|Kraslický šíp
|-
|-
|ANO
|-
|-
|-
|-
|ANO
|ANO
|Na Andělskou Horu
|ANO
|ANO
|ANO
|ANO
|ANO
|ANO
|ANO
|ANO
|ANO
Pozn.: v tabulce mohou být chyby