Závody TJ Plamen Chodov 2026: na Blatenský vrch se nepojede

| Radovan Fišer| Aktuality |

Plameňáci jedou dál a pro cyklisty Karlovarského kraje v roce 2026 pořádají a spolupořádají následující závody. Propozice najdete v pravý čas na jejich webových stránkách.

Oproti roku 2025 byl škrtnuty závody Na Blatenský vrch a Sokolovská časovka, takže se počet závodů zastavil na osmičce.


Zdroj: Závody 2026 TJ Plamen Chodov

Pro srovnání historické pořadatelské sestavy:

A zde je přehled závodů v tabulce:

Závod201820192020202120222023202420252026
Novoroční vyjížďkaANOANOANO-ANOANOANOANOANO
Jarní MTB sprintyANOANO--ANOANO---
Kritérium Stará ChodovskáANO--------
Chodovská časovkaANOANOANOANOANOANOANOANOANO
Kraslická časovkaANOANO-----ANOANO
Na Blatenský vrchANOANOANOANOANOANOANOANO-
Short track------ANOANOANO
Kolem Šindelové----ANOANOANOANOANO
Lomnická časovkaANOANOANO------
Okolo výsypkyANOANOANOANO-----
Kolo pro rodinuANO---ANOANOANO--
Sokolovská časovka--ANO----ANO-
Vřesovská časovka---ANO-----
Pumptrack-ANOANOANOANOANO---
Chodovský bikeANOANOANOANOANOANOANOANOANO
Chodovský bikemaratonANOANOANOANOANOANOANO--
Kraslický šíp--ANO----ANOANO
Na Andělskou HoruANOANOANOANOANOANOANOANOANO

Pozn.: v tabulce mohou být chyby

