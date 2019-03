Znáte Kraslický šíp?

Pokud se chcete při pondělním ráno potěšit cyklistikou, doporučuji si přečíst informace o novém závodu Kraslický šíp – stránka závodu, jenž pořádá Sport&Races, z.s.

Závod je zařazen do Gira Chodov i CKK Poháru.

Jarní měsíce jsou ve světě ve znamení tradičních jednodenních závodů. Dlouhé kilometry v sedle, těžký terén, prudká stoupání, peloton rozdělený větrem a nekompromisní závodění, kdy štěstí přeje odvážným. To jsou jarní klasiky! V Belgii jsou to třeba legendární Flandry nebo nejprestižnější ze středečních cyklistických klání – Valonský šíp s cílem na legendárním Mur de Huy… U nás to je Kraslický šíp a cíl na Glassbergu! Přijeďte se do Kraslic poprat s nástrahami krásného, ale neméně drsného, západního Krušnohoří!