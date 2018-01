Znáte nástroj Strava Global Heatmap?

Aplikace na měření a evidenci tréninku Strava je známá především díky tzv. segmentům, kdy na určitých úsecích tato aplikace automaticky vytváří žebříčky nejrychlejších průjezdů. Králové těchto úseků pak získávají tzv. KOMy a QOMy (King Of the Mountain, Queen Of the Mountain).

Strava před časem zveřejnila záznamy o více než miliardě tréninků v podobě tzv. heatmapy, tj. mapy, která barvou zobrazuje intenzitu průjezdů na dané silnici. Čím intenzivnější podbarvení, tím více průjezdů v dané oblasti uživatelé této aplikace vykonali. Takto vypadá západní Evropa:

Jak je vidět, západní Evropě v počtu jízd ve Stravě konkurují jen největší města v ČR. V Beneluxu Stravu zřejmě používají již novorozenci. Tato mapa má různé využití – tak se určitě podívejte.