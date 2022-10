Bike Park Ostrov pro děti a mládež se uskuteční v sobotu 8. října

Holky a kluci, léto skončilo, prázdniny jsou za námi, ale zábava nekončí. Stále je co dělat, sportovat, bavit se a soutěžit. A proto vás zveme na závěrečný závod mládežnické sezóny Bike Park 2022.

Jde o nevšední závod v nádherném prostředí zámeckého parku, který se kdysi nazýval osmým divem světa. Projedeme se trávou, pískem, tu a tam překonáme nějakou překážku, aby za námi zbylo jen zvířené barevné listí.

Před rokem jsme si zkusili nultý ročník a vše klaplo na jedničku, přijela armáda závoďáků a bylo na co koukat, tak do toho pojďme letos už naostro, za poslední body v CKK Poháru v MTB. O zábavu mimo trať bude postaráno. Na všechny, co přijedete fandit a závodit, se těšíme a když to tedy chcete slyšet, dobrá, bude i profi překvapení. Tak vytáhněte ze sklepů svá odrážedla, z letní sezóny zaprášené bicykly i naleštěné karbonové skvosty. Pojďme do toho šlápnout spolu, těšíme se na Vás v sobotu 8. října, dopoledne od 10 hodin v zámeckém ostrovském parku.

Webové stránky závodu