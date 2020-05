Chebský pohár 2020 zná termíny závodů

Přestože byla zima mírná a krátká, no přiznejme si – skoro jsme ji přehlídli, pak se to nějak pokazilo. Zatím se pouze zavíralo, nařizovalo a odvolávalo. Rozhodli jsme se, že se pokusíme zorganizovat i letošní již 26. ročník Chebského poháru 2020. Na plakátě jsou některé datumy červeně, tyto termíny jsou nepotvrzené. Takže buď začneme klasicky Bláteníkem v Aši, nebo rovnou časovkou na Zelené hoře, která má již propozice (PDF) a otevřené on-line přihlašování. Takže všichni milovníci tlustých plášťů, neváhejte a pojďte s námi do toho.