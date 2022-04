Chodovská časovka, součást seriálu Giro Chodov, se uskuteční ve čtvrtek 28. dubna 2022 od 16:30 hod. Časovka má své propozice (PDF) a hlavně pevný termín, do kdy se můžete přihlásit, a to do úterý 26. 4. 2022 do 24 hod. přes formulář. Platba výhradně převodem na účet (viz propozice).