City Triathlon expanduje, VC Sokolova dozná lákavých změn

O zajímavé novinky v City Triathlonu Karlovy Vary se podělil ředitel závodu Vláďa Malý v rozhovoru. Vláďa pod svá křídla převzal závody v Ostrově i Sokolově. Druhý jmenovaný závod, jenž patří do krajského poháru, dozná velkých změn, mj. se dostane do centra na Nové náměstí, kde závodníci vymění bicykly za běžecké boty a doběhnou do cíle; více na webu závodu.

Kromě zmiňovaného závodu Světového poháru pořádáte další sportovní akce v regionu. Co bude letos novinkou?

Malý: „Po úspěšném zvládnutí Světového poháru nás technický ředitel České triatlonové asociace oslovil, zda bychom nechtěli organizační kvalitu přenést i do závodů Českého poháru. Shodou okolností nás dosavadní pořadatel terénního triatlonu v Ostrově nad Ohří požádal o kompletní převzetí jeho tradičního závodu. O kooperaci nás požádal i pořadatel Velké ceny Sokolova a dostali jsme i nabídku být u znovuzrození kdysi slavného závodu – červencového sprint a supersprint triatlonu -, ke kterému vydáme na konci února oficiální tiskovou zprávu. K tomu všemu jsme zapojeni do realizace závodu Mistrovství České a Slovenské republiky v silniční cyklistice, resp. máme na starosti časovku jednotlivců v Karlových Varech a organizačně se podílíme na Mattoni 1/2Maratonu v Karlových Varech.“

