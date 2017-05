Cyklosezóna je v plném proudu! Přijďte s celou rodinou na největší test kol do Centro Zlín

Váháte s výběrem kola pro novou sezonu, protože přeci jen ta kvalitnější už nějakou tu korunu stojí? Pak právě pro vás je určený testovací den horských kol a elektrokol těch nejlepších značek na trhu ve zlínské prodejně Intesport Zlín-Malenovice v Centro Zlín.

Genesis, Scott, Pells nebo stále populárnější elektrokola. Výběr bude po celý den široký, ne nadarmo sportovní řetězec Intersport vyhlásil tento rok za „Rok kola“. „Chceme dát lidem možnost vyzkoušet si to nejlepší, co nabízíme, aby se sami na vlastní kůži mohli přesvědčit, které kolo je pro ně to pravé,“ vysvětluje jednatel společnosti Luboš Hanák.

Kromě možnosti projet si dané kolo, bude možné se o něm poradit s odborně vyškoleným personálem. „Právě na vzdělanosti prodejců si zakládáme. Profesionální expertíza pro každého zákazníka je pro nás zásadní,“ říká Luboš Hanák.

Kromě samotného testování kol bude po celý den probíhat zábavný program pro děti i dospělé. Návštěvníci si budou moci vyzkoušet jízdu zručnosti, zahrát si v tombole o kolo Genesis Impact 4.7. 29“ 2017 v hodnotě 14 999 Kč a dále se zúčastnit zajímavých workshopů. V prodejně Intersport bude i oblíbená FUN BOX SHOW, zábavná dráha plná překážek pro adrenalinovou jízdu. Dráha je složená z rozjezdového bangu, funboxu a velkého rádiusu na konci. Představen tak bude nejnovější a největší mobilní funbox v Česku.

Celá akce proběhne v sobotu 20. května v prodejně Intersport Zlín-Malenovice v Centro Zlín, a to od 9 do 17 hodin. Více informací naleznete na www.intersport.cz.