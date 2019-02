Do práce na kole aneb nechte auto doma

Znáte akci „Do práce na kole“? Jejím cílem je motivovat co nejvíce lidí, aby jako dopravní prostředek po městě používali jízdní kolo nebo jakoukoli bezmotorovou formu dopravy včetně běhu a chůze. Když lidé přestanou denně jezdit autem, zlepší tak nejen svou kondici, zdraví, náladu a možná i vztahy s kolegy, ale přispějí i k čistšímu ovzduší a celkově příjemnějšímu a bezpečnějšímu městu, píše se na webových stránkách.

Do práce na kole je týmová soutěž pro všechny, kdo sestaví tým o minimálně dvou a maximálně pěti členech, a pravidelně spolu s kolegy dojíždí během května do práce na kole. V roce 2018 se již potřetí zapojili do soutěže i běžci, chodci, bruslaři, skateboardisti, longboardisti, vozíčkáři…

V rámci soutěže se účastníci mohou zapojit hned do několika soutěžních kategorií zaměřených na pravidelnost, délku jízdy, kreativitu aj. Zaměstnavatelé mohou bojovat o titul „Cyklozaměstnavatel roku“ i v kategorii „Nejlepší vnitrofiremní soutěž“. Smyslem Do práce na kole je totiž také přesvědčit zaměstnavatele, aby svým na kole dojíždějícím zaměstnancům vytvořili potřebné zázemí (stojany, sprchy, šatny…).

Květnová výzva

Přihlásit se do 9. ročníku květnové výzvy Do práce na kole budete moci od 1. 3. Během celého března pak platí nejvýhodnější registrace.

Fotky najdete na Instagramu.