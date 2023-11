Eliška Kvasničková se přesouvá do francouzského týmu

Eliška Kvasničková (18 let; stávající oddíl Sport&Races) míří do ženského francouzského UCI kontinentálního týmu „Grand Est – Komugi – La Fabrique“ (web, Facebook). V sezóně 2022 v tomto týmu jezdilo 15 žen 7 národností ze 3 kontinentů (viz web). Tým si Elišku vybral zejména s ohledem na úspěchy v v barvách Sport&Races, a to 4. místo na MS v časovce juniorek, 7. místo na MS v časovce žen U23, 3. místo v celkové klasifikaci Tour de Feminin a dres nejlepší české závodnice, několik titulů mistryně ČR v časovce a ovládnutí českého poháru v silniční cyklistice.

A jak Eliška začínala? Petr Novák, hlavní trenér Sport&Races, vzpomíná: „Když k nám Eliška přišla, tak jejím cílem bylo vyhrát Pohár Peruna. (…) Ani ne za tři a půl roku má za sebou 3 MS, 3 ME, několik umístění v TOP 10 na těchto akcích… Když je talent a když se chce, tak to jde. Elišce budu dál držet palce a jsem moc rád, že naše spolupráce nekončí! Těším se na ty nervy, až pojede další závody, tentokrát už jiných barvách a já už taky nebudu vždycky u toho u trati.“