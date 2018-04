Františkolázeňské kritérium 2018

Již po páté se uskuteční v sobotu 5. května 2018 od 10:00 hod. v autokempu Amerika Františkolázeňské kritérium. Tentokráte pouze pro děti, a to v těchto kategoriích: odrážedla, kluci a holky do 4 let, do 6 let, do 8 let, do 10 let a do 12 let. Tradičně jsou pro vítěze jednotlivých kategorií nachystány velmi hodnotné ceny a krásné medaile. Radost dětem také udělá malování na obličej, které je pro malé závodníky v čase od 10:00 do 12:00 hodin připraveno zdarma. Na všechny se již těšíme.

Propozice a plakát (PDF)

Foto: K. Rous (2015)