Jak vybrat nové kolo?

Přemýšlíte o pořízení nového kola? Nevíte, podle čeho se při vašem výběru rozhodnout? Zkusíme vám poradit. V první řadě záleží na tom, jaký druh ježdění vyznáváte. Většinu všech prodaných kol tvoří kola krosová nebo horská. Musíte tedy zvážit, jakým terénem budete svého „miláčka“ prohánět.

Pokud preferujete zejména asfaltové a dobře zpevněné cesty a neuvažujete během jízdy nad složitějším terénem, bude pro vás vhodnější kolo krosové. Má oproti horskému kolu lehčí rám, větší průměr kol a jemnější vzorek plášťů. Jestliže jste vyznavačem terénní cyklistiky, pak je určitě jasnou volbou horské kolo, které můžete díky jeho univerzálnosti použít i na asfaltových rovinkách. Musíte se ovšem smířit s tím, že budete o něco pomalejší a těžkopádnější v porovnání s kolem krosovým.

Nikdy není na škodu poradit se ve specializované prodejně s odborníky, kteří vás jistě rádi vyslechnou a doporučí vám kolo šité na míru, dle vašich požadavků. Důležitým faktorem je samozřejmě také částka, kterou jste ochotni do svého nového kola investovat. Určitě je lepší, obzvlášť v dnešní době, kdy je možné rozvrhnout si částku na splátky, investovat do svého kola trochu více prostředků. Pokud si to tedy můžete dovolit. Je celá řada případů, kdy se dotyčný snažil co nejvíce ušetřit a velmi brzy zjistil, že udělal velkou chybu, jelikož kolo zdaleka nesplňovalo jeho nároky a navíc se začaly kupit technické potíže.

Doplňková výbava

Máte-li již vybráno to správné kolo, rozhodně to neznamená, že jste optimálně vybaveni na cyklistiku. Důležitou součástí každého cyklisty je také kvalitní cyklistické oblečení. Pohodlně si zajezdíte pouze v případě, že používáte vhodné cyklodresy a cyklokalhoty. Není radno podceňovat ochrannou výbavu. Součástí vašeho cyklistického sortimentu by tedy určitě měly být cyklistické rukavice a cyklistické helmy. Potencionální pád při jejich použití zdaleka tolik nebolí. Jízdu může snadno znepříjemnit slunce nebo déšť. Nechcete-li dát těmto faktorům šanci pokazit vám jízdu, neobejdete se bez cyklistické čepice. Před nepříznivými podmínkami vás ochrání také cyklistické návleky.

Možná, že jste již do své cyklistické vášně zasvětili i vaše děti. V tom případě na nich v žádném případě nešetřete a pořiďte jim rovněž pravý dětský cyklistický dres. Děti si chtějí jízdu užít stejně pohodlně jako vy. Tak šťastnou cestu!