Konečné pořadí Chebského poháru 2024

Chebský pohár 2024 je u konce. Šlo o 30. ročník tohoto seriálu závodů horských kol. Pohár čítal 6 závodů: Ašský bláteník, Časovka na Zelenou horu, Radon Bike Pec, Chodovský bike, Antal bike a XC Na Zelenou horu (viz plakát (PDF)). Pohár je určen pro kategorie od starších žáků a žákyň (včetně) a starší. Pro zařazení do celkového pořadí bylo třeba odjet alespoň polovinu závodů (tři), viz pravidla (PDF).

Konečné pořadí (PDF; připomínky: roman.gogor@volny.cz )

Oranžově jsou v konečném pořadí vyznačeni závodníci, kteří splnili podmínky poháru a budou při závěrečném Vyhlášení Chebského poháru oceněni. Navíc mezi těmito závodníky proběhne losování o hlavní cenu – zapletená kola od firmy GUNSHA. Cenu nám věnoval Georg Preisinger.

Medailisté poháru (tj. ti, kdož jeli alespoň 3 závody):

Kategorie 1. místo 2. místo 3. místo Starší žákyně SLOUPOVÁ Kateřina (TJ Plamen Chodov) HAVLOVÁ Eliška (Adastra Cycling Team) - Starší žáci KOS Tomáš (Cykloteam Ostrov) SPĚVÁČEK Jiří (TJ Plamen Chodov) - Kadetky - - - Kadeti ZŮNA Jan (PROFI SPORT Cheb) - - Juniorky - - - Junioři - - - Ženy 1 - - - Ženy 2 SOUKUPOVÁ Milada (LK Jasan Aš) - - Muži - - - Masters 1 SOUKUP Tomáš (LK Jasan Aš) - - Masters 2 PODHAJSKÝ Jiří (Ašští KOMici) FABIŠOVSKÝ Ladislav (Cykloteam Ostrov) BROŽ Milan (Aš) Masters 3 GOGOR Roman (TRI Cheb) PREISINGER Georg (Concordia W.-Eschenbach) -

Podívejme se na statistiky.

V pohárových závodech (a příslušných kategoriích) startovalo (unikátních) 121 závodníků . V tom 27 žen, 94 mužů. Tito se řadili do jednoho z 55 oddílů, z nichž 31 bylo z ČR a 24 z Německa.

Závodníci se v průměru zúčastnili mezi jedním a dvěma závody.

. Nikdo nezajel více než čtyři závody z celkových šesti. Čtyři závody zajeli : SLOUPOVÁ Kateřina (TJ Plamen Chodov, starší žákyně) KOS Tomáš (Cykloteam Ostrov, starší žáci) SOUKUP Tomáš (LK Jasan Aš, masters 1) PODHAJSKÝ Jiří (Ašští KOMici, masters 2) GOGOR Roman (TRI Cheb, masters 3)

: Maximum bodů (94) získal Jiří Podhajský (Ašští KOMici, masters 2). Hned za ním s 92 body byli Tomáš Kos (Cykloteam Ostrov) a Kateřina Sloupová (TJ Plamen Chodov), oba starší žáci(-ně). Dále pak s 90 body Tomáš Soukup (LK Jasan Aš, masters 1) a s 88 body Roman Gogor (TRI Cheb, masters 3).

Údaje dle kategorií

Kategorie Počet účastníků Počet účastníků v celkovém pořadí Bodový náskok vítěze (vítězky) na 2. v pořadí Bodový náskok 2. v pořadí na 3. v pořadí starší žákyně 10 2 23 31 starší žáci 9 2 34 8 kadetky 6 0 5 1 kadeti 17 1 3 5 juniorky 2 0 25 - junioři 5 0 7 0 ženy 1 5 0 3 2 ženy 2 4 1 28 22 muži 5 0 5 1 masters 1 12 1 46 4 masters 2 27 3 19 5 masters 3 19 2 32 6 Celkem 121 12

Údaje dle oddílů aneb pohár konstruktérů

Oddíl Počet závodníků Počet zlatých Počet stříbrných Počet bronzových Medailí celkem TJ Plamen Chodov 9 1 1 0 2 LK Jasan Aš 9 2 0 0 2 SC Wunsiedel 9 0 0 0 0 Cykloteam Ostrov 5 1 1 0 2 TV Stammbach 5 0 0 0 0 3STA 4 0 0 0 0 Ašští bikeři 4 0 0 0 0 BTSB BIKE 4 0 0 0 0 Goofy Team 4 0 0 0 0 Profi sport Cheb 4 1 0 0 1 TJ Klášterec n./O. 4 0 0 0 0 TRI Cheb 4 1 0 0 1

