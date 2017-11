Konečné výsledky CKK Poháru v MTB 2017

Cyklistika Karlovarského kraje Pohár v MTB pro talentovanou mládež 2017 se skládal ze 7 závodů (Tři kříže, Jarní sprinty, Ašský bláteník, Chebské sprinty, Chodovský bike, O pohár města Ostrova, Chodovský bikemaraton), do celkového hodnocení je počítáno s pěti nejlepšími výsledky, pro zařazení do celkových výsledků bylo nutné nastoupit na start alespoň čtyř závodů. Pro kategorie dospělých byl vypsán Cyklistika Karlovarského kraje Pohár v MTB 2017 skládající se ze 6 závodů (bez Chebských sprintů), minimem pro zařazení do výsledků bylo odstartovat alespoň do čtyřech z nich, počítáno bylo nejlepších pět výsledků. Na start alespoň jednoho ze závodů se postavilo 371 závodníků. Nejvíce jich bylo na Ašském bláteníku (195), nejméně na Jarních sprintech a O Pohár města Ostrova (shodně 81), průměrná účast byla 105 bikerů.

Konečné výsledky CKK Pohárů 2017

AKTUALIZOVÁNO: Slavnostní vyhlášení krajského poháru v MTB 2017 se uskuteční začátkem prosince, případně v lednu 2018, definitivní termín a místo bude zde uveřejněno.

Vyhlašovaní za CKK Pohár v MTB 2017: Děti do 6-ti let (bez pořadí): Keilhauer Jiří, Jedlička Tomáš, Michlík Viktor, Vokoun Tomáš, Basetlík Petr; Děti do 8-ti let (bez pořadí): Jedlička Štěpán, Černá Veronika, Němec Jakub, Kuliš Jan; Chlapci do 10-ti let: Mansfeld Tadeáš, Hrstka Vojtěch, Vitner Šimon; Dívky do 10-ti let: Šubrtová Vanda, Havelková Anna, Hodinová Vanda; Mladší žáci: Novák Filip, Novák Jan, Marek Matyáš; Starší žáci: Goga David, Kopecký Petr, Lochschmidt Fabian; Žákyně: Srogoňová Alena, Langerová Anna, Štěpánková Hana, Černá Kateřina; Kadeti: Nachmüller Jan, Marek Adam, Halbich Tomáš; Kadetky + juniorky: Kounovská Veronika, Nováková Anežka; Ženy: Slaninová Radka; Muži: Svoboda Jiří, Dvořák Michal; Muži – masters I: Podhajský Jiří, Rybáček Viktor, Fabišovský Ladislav; Muži – masters II: Dobeš Radek, Chlup Roman, Stuchl Jindřich; Muži – masters III: Kunc Vlastimil, Bartoš Jiří; Plný počet závodů absolvovali: Držáci mládež – 7 závodů: Keilhauer Jiří, Jedlička Štěpán, Hrstka Vojtěch, Jánský Filip, Keilhauer Vojtěch, Marek Matyáš, Novák Filip, Novák Jan, Faltus Tomáš, Ondrišík David, Švejdar Marek, Srogoňová Alena, Nachmüller Jan; Držáci dospělí – 6 závodů: Dobeš Radek

Vedle nejlepších z krajského MTB poháru i dalších hostů rádi přivítáme i medailisty z letní olympiády mládeže, mistrovství ČR a celkového pořadí českého poháru. Vyhlašovaní medailisté LODM, MČR a celkové pořadí ČP 2017: Peterková Sára, Cvinger David, Liška Marek, Vitner David, Tyrpekl Karel, Hradecký Jaroslav, Thuma Miroslav, Killinger Ludvík ml., Valeš Jan, Killinger Ludvík st., Zadáková Klára, Ježková Věra, Luxík Jiří, Zadák David, Čechman Martin.