Michal Ouřada: Ze silvestrovského výběhu pěti lidí se stala vyhledávaná republiková akce

Zítra v neděli 31. prosince 2017 odstartuje Silvestrovský běh s Rozběhnito.cz. Při té příležitosti jsme vyzpovídali hlavního organizátora – Michala Ouřadu.

Michale, za měsíc nás čeká šestý ročník Silvestrovského běhu s Rozběhnito.cz. Co stálo za zrodem této akce?

Ano je to tak, Silvestrovský běh se poprvé běžel v roce 2012 a letos tedy vyběhneme spolykat své poslední kilometry v roce již pošesté. V době, kdy jsem zakládal Sivestrovský běh jsem žil v Českých Budějovicích a velmi aktivně běhal. Byl jsem unešen organizací většiny akcí, které jsem po republice absolvoval a na podzim roku 2012 mě napadla myšlenka uspořádat běžeckou akci i ve svém rodném místě. Připadalo mi tenkrát, že na Chebsku moc takových akcí není a také jsem se chtěl seznámit s běžci z Chebu a okolí. Nejdříve to měl být půlmaraton, pak jsem si řekl, že by bylo asi těžší získat tradici na tomto typu běhu a napadlo mě vyběhnutí na Silvestra.

Začátek Rozběhnito.cz je tedy spjatý právě se silvestrovským během, nebo byla tato běžecká motivační iniciativa aktivní už předtím?

První byl Silvestrovský běh 2012, teprve až na jaře v roce 2013 jsme s Pavlem Jestřábem založili projekt Rozběhnito.cz. Využili jsme pak popularity nového projektu a pod jeho hlavičkou se spustili do pokračování akce Silvestrovský běh.

Kam se Silvestrovský běh s Rozběhnito.cz oproti svému prvnímu ročníku posunul?

V roce 2012 nás na startu stálo pět, při posledním ročníku v roce 2016 tři sta dva účastníků. Na tomto srovnání je krásně vidět, že se z výběhu pěti přátel stala vyhledávaná republiková akce. Největší posun Silvestrovského běhu s Rozběhnito.cz je ale nejvíce zřetelný v kvalitě zázemí a servisu pro účastníky. Zatímco v roce 2012 nám stačilo jedno auto a hrnec čaje, nyní si již potřebujeme pronajmout velkou sportovní halu, abychom vše mohli řešit v teple. O organizaci celé akce se bude oproti našim skromným začátkům starat kolem 30 lidí.

Teď už tedy můžeš porovnat původně komorní akci pro přátele a současnou běžeckou událost pro stovky lidí. Nevytrácí se s přibývajícím počtem běžců právě ta původní přátelská atmosféra? Na které okamžiky vzpomínáš jako pořadatel nejraději?

Přesně tohoto jsem se celou dobu bál. Pokud to půjde takto dál, jistě v budoucnu nastane okamžik, kdy budeme muset určit maximální kapacitu účastníků. Díky výše zmiňovanému skvělému zázemí ve vytápěné hale ale věřím, že jsme schopni přátelskou atmosféru udržet i do tisíce účastníků. Přátelské atmosféře totiž nahrávají hlavně sami běžci. Akce je nezávodní, takže je nic nestresuje a jsou rádi, že se navzájem v tento den potkají a společně si užijí své poslední kilometry v roce. Krásných okamžiků je za těch pět let spousty. Když to shrnu, nejvíce mi utkvěla v paměti skvělá nálada na každém ročníku, ochota dobrovolníků a lidí, které k organizaci potřebujeme, a úsměvy i děkovné vyjádření účastníků v cíli. Pro to všechno má člověk chuť to pořádat dál.

S přípravou takové akce je bezesporu hodně starostí. Co Tě na ní nejvíc baví?

Jsem od malička organizační typ a organizace mě baví sama o sobě. S akcí je opravdu hodně práce a zařizování, ale pořádat akci pro tolik lidí ve městě, které milujete, je opravdu nabíjející. Dále mě velmi těší, že se lidé místo sváteční nálože v televizi vyrazí hýbat. A věřte, že po vydatném pohybu se opravdu oslavuje a vstupuje do nového roku lépe :-).

Pojďme k účastníkům běhu. Co když nejsem zdatný sportovec, mohu se akce také zúčastnit? Na jaké novinky se mohou letošní účastníci těšit?

To je právě věc, díky které nám každý rok stoupá účast. Akce je nezávodní a je určena víceméně pro všechny. Na trať mohou vyrazit nejen běžci, ale také cyklisté, koloběžkáři, turisté a třeba i chodci s pejsky nebo maminky s kočárky. V polovině trati navíc bude připraven silvestrovský taxík, který může využít každý účastník, a ten ho doveze přímo do zázemí startu/cíle v chebské hale Hvězda. Největší letošní novinkou bude, že prvních 450 účastníků dostane silvestrovskou pamětní čepičku. V zázemí jsme pak nově připravili několik her (šipky, společenské hry, STIGA hokej apod.).

Kterým směrem se bude Silvestrovský běh s Rozběhnito.cz ubírat v dalších letech?

Já doufám, že se ze Silvestrovského běhu stane tradiční chebská akce, která k nám na Chebsko přivábí další stovky běžců, turistů, sportovců z různých koutů republiky i světa, aby poznali, jak to tu máme krásné.

Michale, děkuji za rozhovor.

Více o Michalovi: