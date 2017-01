MTB závodní kalendář pro rok 2017 – na co se připravit?

Tak jako v minulých letech se i letos bude v České republice, území Karlovarského kraje nevyjímaje, konat celá řada zajímavých závodů na horských kolech. Které z nich byste si neměli, ať už jako aktivní účastník či pouze jako fanoušek nechat uniknout? Pojďme se podívat na výběr z kalendáře těch nejzajímavějších MTB událostí, které nás v roce 2017 v Karlovarském kraji a v jeho nejbližším okolí čekají.

Seriál kolo pro život

I letos se celkem již po sedmnácté rozjede seriál Kolo pro život. Největší tour závodů horských kol v České republice, jíž se ročně zúčastní celkem více než 25 000 závodníků svůj termín závodů sice zveřejnila již na sklonku loňského roku, nicméně opakování je matka moudrosti a některé závody stojí za to si připomenout. Jak sám organizátor závodu uvedl, žádné velké změny se nechystají, platí sázka na jistotu – ostatně proč měnit něco, co dobře funguje.

Snad jen škoda, že se seriálu vypadly Pražské schody – jejich 24. ročník se samozřejmě pojede i letos, a to 17. května, nicméně nikoliv již v rámci Kola pro život. Celý seriál tak odstartuje 22. dubna v Dobřichovicích u Prahy závodem Trans Brdy České spořitelny a bude pokračovat v týdenním či dvoutýdenním intervalu až do začátku října, kdy vyvrcholí závodem Vysočina Arena Tour České spořitelny v Novém Městě na Moravě. Sluší se poznamenat, že seriál samozřejmě i letos zavítá do Karlových Varů, a to v druhé polovině prázdnin, konkrétně 13. srpna, kdy bude na programu oblíbený Karlovarský AM bikemaraton.

Bahno 2017

Rovněž i v roce 2017 se bude psát další díl pokračování úspěšného seriálu Bahno, tentokrát s pořadovým číslem 17. Co se týče jarního Bahna, v plánu jsou tak jako loni celkem čtyři závody, které se pojedou pravidelně každý víkend postupně od 18. března až do 8. dubna. Tak jako v uplynulých sezónách zůstávají i letos dějištěm závodů Karlovy Vary, a to konkrétně lokality Linhart, Tři kříže, Letní kino a Čankov. Doufejme, že se letošní ročník Bahna podaří stejně jako ročníky předcházející, a že i Vy budete s námi společně u toho.

Karlův běh a další

Příznivci fatbiků by si bezpochyby neměli nechat ujít Karlův běh, kdy se v rámci víkendového běžkařského zápolení na tratích na 22 a 45 km budou na Božím Daru konat právě i cyklistické závody na fatbikách, které i letos slibují více než napínavou podívanou. Sluší se podotknout, že závody jsou součástí běžkařského seriálů Stopa pro život pod záštitou České spořitelny.

Kousíček za hranicemi u saského Seiffenu se pak koná 5. díl seriálu Erzgebirgs Bike Marathonu, který je nejstarším MTB maratonem v Německu a v roce 2017 je na programu již jeho 25. ročník. Je sympatické, že němečtí organizátoři myslí též na české účastníky, více informací o akci je proto k nalezení na oficiálních internetových stránkách závodu www.ebm100.de i v českém jazyce. A pokud je již řeč o našich německých sousedech, rozhodně bychom neměli zapomenout zmínit MTB mistrovství světa, které se letos pojede od 24. do 26. černa v Singenu. Zkrátka a dobře, vypadá to, že letošní MTB sezóna bude opět stát za to!