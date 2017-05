Na Zelené hoře dominoval Profi Sport Cheb

Radovan Fišer 1. 5. 2017

Na svátek práce se 49 cyklistů vydalo pro body do Chebského poháru na Zelenou horu. Až do kategorie junioři šlo zejména o závodníky z oddílu Profi Sport Cheb. Zelenohorskou časovku nejrychleji zvládl junior Karel Tyrpekl s časem 12:29 min. O deset sekund horší čas měl Pavel Kodl (muži). S rovněž těsným odstupem následovali Tomáš Eberl, Jiří Podhajský, Jiří Svoboda. Mezi ženami jasně zvítězila Dana Kopecká před Radkou Slaninovou a Ivetou Duspivovou. Jablko nepadlo daleko od stromu a kadet Filip Slanina zvítězil s výborným časem 13:06 min. (Pokud zde jde o shodu jmen, autor prosí o upozornění). Jak závod hodnotí jeden z pořadatelů Standa Cabal? Cituji: „Podle časů to bylo hodně rychlé – celkem 5 borců pod 13 minut – asi budem muset kontrolovat kola…“. Co dodat – zřejmě hoši nasadili elektrokola.

Výsledky (PDF)

Starší žákyně – Srogoňová Alena, Matoušková kateřina (obě Profi Sport Cheb)

St. žáci – Goga David, Novák Filip, Mansfeld Tadeáš (všichni Profi Sport Cheb)

Kadeti – Slanina Filip (Profi Sport Cheb), Řezáč Martin (Team Bike Březová), Marek Adam (Profi Sport Cheb)

Junioři – Tyrpekl Karel (Profi Sport Cheb)

Ženy – Lacinová Kateřina (Team Bike Březová)

Ženy I – Kopecká Dana (Team Bike Březová), Slaninová Radka (USK Akademik), Duspivová Iveta (Cheb)

Masters 3 – Santo Pavel (X Team Bano), Grobheiser Petr (TRI Cheb), Toms Jiří (Team Bike Březová)

Masters 2 – Jícha Petr (Aš), Holubec Jakub (Sport Blažek), Šíma Jan (Autopneuservis)

Masters 1 – Eberl Tomáš (X Team Bano), Podhajský Jiří (Ašští bajkeři), Klíma Jan (LK Jasan Aš)

Muži – Kodl Pavel (Team Bike Březová), Svoboda Jiří (Team Bike Březová), Strnad Tomáš (Cheb)

Fotografie: Karel Rous, Jaroslav Ondrišík