Noční běhy Chebskem 2019: pozvánka do Aše

Nevšední sportovní zážitek čeká účastníky regionálního seriálu Noční běhy Chebskem, jehož letošní třetí část se odehraje v sobotu 8. června ve sportovně-rekreačním areálu na vrchu Háj v Aši. Jde o nejčlenitější terén v celé sérii, trasa vede převážně lesem, což atmosféru nočního závodu ještě více umocní. Běžci se budou na značené trase orientovat pouze pomocí čelovek.

„Noční běhy jsme v Aši pořádali poprvé loni. Letos zde pokračujeme, protože závod měl v řadách účastníků neskutečně pozitivní ohlasy, ačkoliv nás na vrchu Háj přivítal déšť a noční bouře. Běžci si to ale nesmírně užili. Přesto však doufám, že počasí bude letos moudřejší,“ uvedl pořadatel ze spolku Rozběhnito.cz Michal Ouřada.

Pořadatelé počkají se startem hlavního závodu skutečně až na západ slunce. Dospělí tak vyběhnou na svou 5,2 km dlouhou trasu ve 21.30 hodin. Noční běhy Chebskem jsou zároveň určeny i dětem do patnácti let, pro něž bude připravena zhruba jednokilometrová trať v prostoru sportoviště se startem už ve 20.30 hodin. Registrace a prezence budou na místě otevřeny pro všechny věkové kategorie ve 20.00 hodin. Před půlnocí budou vyhlášeni vždy první tři umístění běžci v mužských a ženských kategoriích ve věku do 29, 39, 49, 59 a nad 60 let.

Kromě loňských účastníků se na vrch Háj těší i vedoucí běžec letošního seriálu Adam Tobiáš. „Jsem kluk z Beskyd, takže se kopců nebojím, ba naopak. Často v tréninku běhám na mou oblíbenou Zelenou horu k Bismarckově rozhledně. Protože jsem ani na jedné ze zbývajících tratí neběžel, bude to pro mne tak trochu neznámá, ale těším se,“ přiznal Adam. Možná si do tréninkových plánů zařadí i hájskou trasu, až zjistí, že se další Bismarckova rozhledna nachází právě tady.

Noční běhy Chebskem jsou otevřeny běžcům všech úrovní. „Úspěchy zde poprvé zažívají i ti běžci, pro něž je tento sport pouze koníčkem. Takzvaní hobbíci tvoří převážnou většinu našich účastníků. Rádi proto uvítáme v jejich domácím prostředí také obyvatele Ašska,“ uzavřel Michal Ouřada.

Výhodné online registrace běží do 3. června na stránkách www.nocnibehychebskem.cz a několik čísel bude k dispozici i na místě v den závodu.

Autor: Pavel Sýkora