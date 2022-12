Novinky v Poháru KV kraje v triatlonu (27. 12. 2022)

Pořadatelské trio Merle, Havlíček & Masopust vytrvale pracuje na podobě nového Poháru Karlovarského kraje v triatlonu. Jaké jsou v této věci novinky?

K dispozici jsou tyto komunikační kanály (a to již včetně spousty informací ke čtení):

V budoucnu přibyde profil na Instagramu a dále budou informace šířeny dle potřeby ve spolupráci s různými sportovními weby.

Vedle poháru v triatlonu bude vyhlášen i pohár v aquatlonu čítající závody v Chebu, Jáchymově a Ostrově.

Co se týče sestavy závodů triatlonového poháru, tak komunikace probíhala na podzim a termínovka byla uzavřena krátce před Štědrým dnem. Prostor pro doplnění termínovky zde nicméně pořád je. Následující tabulka porovnává termínovku poháru 2022 s průběžným stavem termínovky na rok 2023. Je zřejmé, že účast závodů Železný dědek a Dřevěný člověk zatím nebyla potvrzena.

Co se týče dětského poháru (tj. do 14 let včetně), tak pro nízkou účast dětí v roce 2022 byl tento pohár prozatím uložen k ledu. Pro ilustraci, podle závěrečných výsledků (Excel zde) bodovalo 16 dětí, a to konkrétně tak, že na 6 závodech startovaly 31krát. Na webu poháru najdete alespoň doporučené závody pro děti.

K dispozici jsou dokonce již stanovy poháru (přičemž se samozřejmě ještě mohou měnit, neboť příprava poháru probíhá). Ke stažení jsou na webu poháru (přímý odkaz na PDF platné k dnešku je zde). Ze stanov lze vytáhnout např.:

Pohár je nadále otevřený.

Vyhlašovatelem poháru je KOME KLUB KRASLICE z.s.

Závody byly vybrány z nabídky závodů jednotlivých pořadatelů tak, aby plně uspokojily potřebu nejširší sportovní veřejnosti v Karlovarském kraji a sloužily k podpoře a popularizaci výkonnostních a rekreačních forem triatlonu.

Pro hodnocení v závěrečném pořadí poháru je nutná účast v alespoň šesti závodech.

(Organizační) výbor poháru se skládá z osob: Jakub Merle (hlavní pořadatel, propagace), Michal Havlíček (zejm. výsledkové listiny) a Tomáš Masopust (zejm. termínovka závodů).

Pohár nabízí následující věkové kategorie:



Zdroj: Facebook