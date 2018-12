Perunletter – novinky z Poháru Peruna (12/2018)

Milý bikere, bikerko, rádi bychom Tě naposledy v letošním roce informovali o dění v rámci seriálu závodů POHÁRU PERUNA 2018. Zasíláme několik posledních příspěvků, ale hlavně bychom Ti chtěli popřát klidné prožití vánočních svátků, pod stromečkem nějaký ten dárek pro bikera a hlavně spoustu šťastných kilometrů v sedle biku.

Dobojováno. Uff … rozklíčovat výsledky v kategoriích žen a mužů do 20 let (MZ20) nebylo snadné vzhledem k tomu, že někteří neabsolvovali osm závodů. Což nám zoufale motalo hlavu a přemýšleli jsme, jestli některé kategorie vůbec vyhlašovat či ne. Nakonec jsme usoudili… číst dále

Jak víte, jezdím s tím svým „cirkusem“ naloženým v náklaďáku za autem vždy brzy ráno, protože už mám spoustu serepetiček a musí se to všechno ráno připravit na registraci. Odpoledne se to musí zase všechno zabalit a naházet zpátky do přívěsu, což dá taky … číst dále

17. listopadu si lidé v České republice připomněli události před 29 lety … cyklisté v kadaňském kulturním domě Střelnice oslavovali své vítěze. Peruníci od od naší dvorní výtvarnice a jogínky v jedné osobě, Nikol Beranové, byli předáni do správných … číst dále

Domů jsem se vrátil i s tajemným velkým košem v noci, a tak jsem jeho otevření nechal na ráno holkám. Koš byl plný všelijakých pochoutek, nad kterými by se kdejaký mlsný jazýček olíznul. Dokonce i některé názvy byly pro mne záhadou … číst dále