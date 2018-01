TJ Plamen Chodov zveřejnila termíny svých závodů, viz následující obrázek. Vzhledem k množství závodů včetně silničních měřených tréninků, jež jsou v dnešní době vzácné, je to od chodovských opět úctyhodný počin. Závody jsou rovněž přidány do kalendáře zde na Bikerech. Všechny chodovské MTB závody jsou zařazeny do CKK poháru v MTB 2018.