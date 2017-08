Pozvánka na Běh po stopách bikemaratonu 2017

Radovan Fišer 30. 8. 2017

Chodovský Běh po stopách bikemaratonu: byly zveřejněny propozice (PDF) a trasy měří od 0,1 km (děti do 6 let) do 7,5 km. Přihlašte se online již dnes.